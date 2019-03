șîeu ​Prima școală care se alătură mișcării „România vrea autostrăzi”. Profesor: „Pe 15 martie, la ora 15.00, le vom da elevilor o pauză de 15 minute”. VIDEO

Profesorii unui liceu particular din Piatra Neamț se alătură mișcării inițiate de omul de afaceri Ștefan Mandachi pentru autostrăzi în România, iar vineri, 15 martie, vor da o pauză prelungită elevilor, de 15 minute, la ora 15.00.Ideea susţinerii inițiativei civice vine de la profesorul de limba română şi director adjunct al liceului, Mihai Capşa Togan. Acesta spune că elevii şi toţi profesorii susţin demersul suceveanului.Pentru asta au realizat și un videoclip în care elevii spun că ei sunt 100% moldoveni şi cer autostradă în Moldova. Ei spun că vor să facă o excursie la Cluj-Napoca şi vor avea multe ore de călătorit. "Suntem convinşi că din cauza infrastructurii nostre suntem siguri că excursia va fi una epică. Drumul va fi obositor şi primejdios. Vom traversa Carpaţii Orientali şi vom trece prin Cheile Bicazului", spun elevii în videoclip."Prin faptul că sunt profesorul lor şi ei sunt minori noi nu facem un protest, ci susţinem activitatea civică a domnului Mandachi. Am şi vorbit cu el şi l-am întrebat cum putem să-l susţinem. Ne-a zis că să facem un videoclip şi să-l postăm pe internet. În trei zile ne-am mobilizat şi l-am făcut. Elevii care au participat au peste 17 ani şi sunt din clasele a XI-a şi a XII-a. Ei s-au alăturat pentru că mulţi dintre ei sunt deja şoferi sau vor fi la anul. Pe 15 martie, la ora 15.00, le vom da pauză până la 15.15. Vrem astfel ca elevii să înveţe să-şi asume viitorul şi să le alăture la acţiunile civice care să le îmbunătăţească viaţa", a declarat, pentru HotNews.ro, Mihai Capşa Togan, care este şi preot.Ștefan Mandachi, un om de afaceri din Suceava, a construit simbolic primul metru de autostradă în Moldova și le-a cerut românilor care vor autostrăzi să i se alăture, iar pe 15 martie, la ora 15.00, să întrerupă lucrul pentru 15 minute.Într-un interviu pentru Mediafax, Mandachi a spus că vrea ca în România să se construiască autostrăzi ca în China, adică 10.000 kilometri într-un an, pentru că în China nu există „supraoameni sau extratereştri”. El aşteaptă ca vineri milioane de români să i se alăture.„Mă gândeam că va avea succes campania, dar nu mi-am imaginat că se poate ajunge la un astfel de nivel. Sunt mândru şi încântat că românii au ieşit din zona de confort şi aleg să manifeste paşnic. La 15 martie sper să se mobilizeze paşnic, fără violenţă, multe milioane de români. Dacă se poate, toţi românii. Vreau o uniune totală a românilor sub deviza „România vrea autostrăzi””, a spus el.