Știrile ProTV: Zborurile cu Boeing 737 Max, suspendate şi în România. Reacţiile pasagerilor de pe Otopeni

Zborurile avioanelor Boeing 737 Max-8 şi Max 9 au fost suspendate marţi seară de Agenţia Europeană pentru Siguranța Aviației în urma tragediei de duminică din Etiopia, soldată cu 157 de morți.

Directiva de siguranţă a intrat in vigoare la ora 21:00 ora Romaniei. Decizia vine după ce mai multe ţări europene au decis să suspende accesul acestui tip de avion in spațiul lor aerian. Boeing 737 Max a fost implicat și in catastrofa de acum 4 luni a companiei indoneziene Lion Air, când 189 de persoane au pierit.

60 de pasageri cu destinaţia Dubai au rămas marţi seară pe Aeroportul Otopeni, după ce zborurile cu avioane de tip Boeing 737 Max 8 şi Max 9 au fost interzise în spaţiul European. Compania Fly Dubai, singura care operează regulat curse către Bucureşti cu aeronave Boeing Max, a anulat cursa.