Digi Sport: Simona Halep a izbucnit în lacrimi. Ce s-a întâmplat la vestiare, după ce a fost eliminată de la Indian Wells

Simona Halep a fost eliminată în optimile de finală de la Indian Wells, după 2-6, 6-3, 2-6 cu Marketa Vondrousova și va coborî pe locul 3 WTA începând de luni. ​Sportiva noastră a fost extrem de dezamăgită după eșecul de ieri și a dezvăluit, la conferința de presă, că a izbucnit în lacrimi."Înfrangerile sunt mai ușoare acum, trec mai repede peste ele, dar încă sunt dezamăgită și supărată că am pierdut. De fapt, am plâns în vestiar după mult timp, pentru că am pierdut. Dau sută la sută în fiecare meci, în fiecare turneu, din acest motiv sufăr puțin când pierd. Simțeam că trebuie să plâng. Sufăr după fiecare înfrângere și cred că este un lucru bun", a afirmat Simona Halep, conform tennisnow.