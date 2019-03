Tăriceanu, despre OUG 114: Dacă nu încheiem discuțiile, soluția de rezervă este prorogarea

„Eu cred că este normal ca în această fază în care suntem, și aici mă refer la un lucru foarte clar, Ordonanța încă nu și-a produs efectele, să discutăm cu cei din mediul economic pentru a vedea care sunt îngrijorările pe care le au și să încercăm să le remediem. (…) Am discutat și cu domnul Dragnea, suntem amândoi de acord că trebuie făcute anumite ajustări în așa fel încât Ordonanța să își atingă obiectivele. (…)Ne-am dori să terminăm cât mai repede discuțiile pe Ordonanța 114. Probabil, dacă nu încheiem până la sfârșitul lunii, avem o soluție de rezervă de a proroga termenul de aplicare până terminăm discuțiile și definitivăm textul OUG”, a declarat președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, marți, la Parlament.Președintele Senatului spune că discuțiile cu actorii implicați au avansat, dar că „mai sunt mici corecții de adus”.„Am avut câteva discuții inclusiv cu reprezentanți ai Băncii Naționale și am avansat foarte bine pe Ordonanța 114. Există aș pune deja un acord așa de principiu pe anumite modificări care vor trebui făcute și, sigur, ne dorim cât de repede, adică până la sfârșitul lunii acesteia, având în vedere că OUG intră în vigoare la 31 martie. Însă, trebuie să discutăm toate componentele, adică și mediul bancar, unde deja avem conturate modificările care urmează să fie făcute, și zona de energie și zona de telecomunicații și pilonul 2 de pensii, fondurile de asigurări de pensii. Mai sunt mici corecții care trebuie aduse, de exemplu, cum e cea referitoare la încadrarea zilierilor, care nu a atras atenția publicului, dar trebuie să profităm de această ocazie să aducem anumite corecții și acolo”, a spus Tăriceanu,Liderul ALDE susține că, deși vor exista modificări în textul OUG 114, principiile rămân neschimbate.„Principiile OUG 114 rămân valabile. Unul din ele, plafonarea prețului la gaze. În ceea ce privește zona bancară, de a pune presiune pe dobânzi în mod consistent pentru a se micșora ecartul între dobânzile care sunt date de bănci pentru depozite și dobânzile care sunt percepute pentru credite, acesta este a e unul din principalele obiective, precum și creșterea nivelului de intermediere financiară în zona bancară (…). În zona de telecomunicații, taxa pentru licențele 5G pare să fie una descurajantă. Investițiile pe care societățile de telecomunicații sunt de presupus că le vor face în această tehnologie sunt influențate de costurile pentru licențe. Dacă licențele sunt prea scumpe, atunci riscul este să nu investească în aceste tehnologii și să rămânem cu actualul nivel adică 3G - 4G, ceea ce eu cred că trebuie evitat”, a adăugat președintele Senatului.Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, luni, că în această săptămână se discută în în Coaliție despre modificările OUG 114, comentând că „nimic nu e perfect, totul e perfectibil”.„Săptămâna aceasta tot ce avem de modificat sau ce va rămâne nemodificat, le vom avea în vedere și vom avea o discuție în coaliție”, a spus Dăncilă. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat sâmbătă că, în a doua parte a lunii, Guvernul ar putea adopta o ordonanță de urgență care să completeze OUG 114/2018 , după ce vor fi găsite soluții acceptate de toate părțile din domeniile bancar, energie și operatorii de telefonie mobilă.”Am avut în ultima perioadă întâlniri pe domeniul bancar și lucrurile au avansat către o soluție acceptată de ambele părți, în condițiile în care nu renunțăm la obiectivele noastre care au generat ordonanța 114. Mă refer la aceste domenii. Ne interesează ca sistemul bancar să investească mai mult în economia românească, să sprijine dezvoltarea economică și o pot face și pentru asta împreună am gândit un mecanism de stimulare a acestui lucru”, a declarat Dragnea.