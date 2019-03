Liderul PSD Suceava: Sunt un cetățean plătitor de taxe și un tată care nu găsește argumente pentru a convinge copiii să nu emigreze

​





Deținător a 40 de restaurante în întreaga țară, omul de afaceri a construit și ”primul metru de autostradă din Moldova”, pentru care a achitat, din fonduri proprii, aproximativ 4.500 de euro.





Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a făcut, marți, un apel către toți parlamentarii suceveni, indiferent de culoarea politică, să susțină amendamentele la Legea bugetului de stat și să convingă Guvernul de la București că Moldova are nevoie de rețea de drumuri rapide, drumuri expres sau autostrăzi, scrie newsbucovina.El a declarat că parlamentarii PNL de Suceava au depus amendamente la Legea bugetului atât pentru autostrada care leagă Moldova de Ardeal, cât și pentru drumul expres Siret-Suceava-București, care însă "au fost trântite” de majoritatea PSD-ALDE.Gheorghe Flutur a mai anunțat că atât el, cât și toți primarii PNL de Suceava susțin demersul lui Ștefan Mandachi: "Vom susține toate demersurile care ar putea sensibiliza Guvernul de la București pentru construirea de drumuri rapide și în Moldova. Din păcate, trebuie să o spun, orice demers făcut până la această dată s-a lovit de un zid de netrecut al Guvernului de la București".Președintele organizației municipale PSD Suceava, consilierul județean Dan Ioan Cușnir, susține că politicieni precum Ion Lungu, Gheorghe Flutur, Alexandru Băișanu și Cătălin Nechifor "dau dovadă de o ipocrizie în formă agravată" în încercarea lor de a câștiga electoral de pe urma unui demers lăudabil al suceveanului Ștefan Mandachi, iar "aceste penibile încercări riscă să deturneze și să pervertească acest demers civic".Liderul PSD Suceava spune, într-un comunicat de presă transmis marți, că inițiativa antreprenorului Ștefan Mandachi a generat mai multe fenomene în viața politică din România și "a reușit, printre altele, să scoată la vedere mizerie politică prin tentativele unor politicieni precum Ion Lungu, Gheorghe Flutur, Alexandru Băișanu sau Cătălin Nechifor să deturneze ideea fundamentală".Cușnir afirmă că și el a distribuit clipul "România vrea autostrăzi” deoarece crede că singura soluție pentru dezvoltare este infrastructură și educație, iar orice altceva e o consecință a celor două."Eu însă nu am fost primar, nu am avut nicio funcție în care să administrez direct bani publici. Chiar dacă sunt afiliat politic, până una alta, sunt un cetățean plătitor de taxe și un tată care nu găsește argumente valabile pentru a convinge copiii să nu emigreze", spune liderul PSD Suceava.Potrivit acestuia, "spiritul real al acestei mișcări nu este limitat strict la autostrăzi, ci se refera, de fapt, la infrastructură în sens larg"."Acești politicieni depășiți de vremuri nu vor mai păcăli pe nimeni, pentru că încercarea lor de a se alătura valului pentru a-și crește capitalul de imagine, este de fapt o tentativă de exonerare de răspundere. Încearcă mișelește să inducă ideea că „alții sunt responsabili pentru lipsa autostrăzilor”. Nimic mai fals! Și ei sunt o parte din problemă!", a adăugat liderul PSD Suceava.Ștefan Mandachi, omul de afaceri care a lansat manifestul pentru construirea de autostrăzi și care a anunțat că va opri activitatea afacerilor sale timp de 15 minute, pe 15 martie, la ora 15:00, a spus duminică, la Digi24, că a fost șocat de valul de susținere pe care l-a primit. "Am cel puțin 4.000 de mesaje necitite în telefon”. El a spus că înainte de clipul-protest, oamenii de afaceri se temeau și erau în zona de confort, dar că acest lucru s-a schimbat.