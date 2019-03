UPDATE - Protestul "15 minute" pentru construirea de autostrăzi ia amploare în Gorj. Șapte primari sprijină demersul

"Oraşul Turceni susţine protestul <<15 minute de grevă. România vrea autostrăzi!>>. Și Gorjul are nevoie de autostrăzi sau cel puțin de un drum expres. La rândul meu, îl provoc pe domnul Ion Ciocea, primar al comunei Bustuchin, să se alăture protestului nostru", a anunțat pe Facebook primarul PSD din Turceani Cristina Cilibiu.Primarul comunei Bustuchin, Ion Ciocea, a declarat corespondentului Mediafax că susţine și el demersul antreprenorului Ştefan Mandachi."Accept provocarea. Îmbrățișez cu drag astfel de demersuri și la rândul meu sugerez tuturor cetățenilor să susțină ideea și împreună să dăm un avertisment Guvernului. Chiar dacă la acest moment mi-am conturat statutul de independent, somez public toți parlamentarii de Gorj să dea dovadă de interes, nu de dezinteres! Au fost aleși să folosească timpul, nu să treacă prin timp. 15 Martie, ora 15.00, 15 minute! Chiar îi rog pe ceilalți primari să se alăture. Protestează și angajații, recuperăm după program. Eu provoc la rândul meu cetățenii și primarii, nu dau nume, și primarii tot cetățeni sunt", a declarat Ion Ciocea, primarul independent al comunei Bustuchin.Ulterior, au anunțat că se alătură protestului și primarii orașelor Târgu-Jiu și Motru, precum și cei ai comunelor Bălești și Roșia de Amaradia.Marcel Romanescu, primarul PNL al orașului Târgu Jiu, a anunțat pe Facebook că se alătură protestului: "Mă alătur demersului inițiat de omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi. Lipsa infrastructurii rutiere este o problemă a întregii țări și, dacă o astfel de formă de protest ar putea determina factorii de decizie să ia măsuri, atunci nu voi sta deoparte. Sunt convins că mulți cetățeni ai municipiului Târgu-Jiu mi se vor alătura și, în data de 15 martie, la ora 15:00, împreună vom atrage atenția Guvernului că România are nevoie de autostrăzi, iar Gorjul are nevoie de un drum expres".La rândul său, primarul liberal al orașului Motru, Gigel Jianu, a declarat că susține demersul: "Vreau autostrăzi. Încă nu am discutat cu angajații, dar eu susțin demersul”.Primarul PNL al comunei Bălești, Mădălin Ungureanu, sprijină și el protestul pentru că este nemulțumit de lipsa infrastructurii. "Accept provocarea. Mă alătur acestui demers, din lipsa infrastructurii rutiere. Este o problemă la nivelul întregii țări. Este un lucru extraordinar de benefic județului nostru, dacă o astfel de formă de protest ar putea să determine factorii decizionali să ia măsuri. Este un lucru extraordinar. M-am alăturat ideii de bine, de construcție. Angajații Primăriei vor fi unitari cu primarul comunei Bălești, în data de 15 martie, la ora 15.00”, a spus pentru Mediafax Mădălin Ungureanu.De asemenea, primarul PNL al comunei Roșia de Amaradia, Liviu Cotojman, a spus că protestul trebuie susținut: "E o acțiune binevenită. Trebuie susținută. Că nu are Roșia de Amaradia un drum de o astfel de anvergură, nu-i bai, dar sunt de acord cu demersurile făcute de colegii mei primari. Mă alătur și eu. Accept provocarea!”.Ștefan Mandachi, omul de afaceri care a lansat manifestul pentru construirea de autostrăzi și care a anunțat că va opri activitatea afacerilor sale timp de 15 minute, pe 15 martie, la ora 15:00, a spus duminică, la Digi24, că a fost șocat de valul de susținere pe care l-a primit. "Am cel puțin 4.000 de mesaje necitite în telefon”. El a spus că înainte de clipul-protest, oamenii de afaceri se temeau și erau în zona de confort, dar că acest lucru s-a schimbat.Deținător a 40 de restaurante în întreaga țară, omul de afaceri a construit și ”primul metru de autostradă din Moldova”, pentru care a achitat, din fonduri proprii, aproximativ 4.500 de euro.