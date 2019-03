Digi Sport: Zinedine Zidane aduce revoluția la Real Madrid. Cine va pleca și cele două super-transferuri pregătite de Perez

Zidane, al treilea trofeu consecutiv cu Real Madrid in CL

Zinedine Zidane este noul antrenor al lui Real Madrid și francezul știe că are nevoie de o reconstrucție la echipă, pentru a putea spera din nou la performanțele obținute în primul mandat. Astfel, italienii de la tuttomercatoweb.com anunță că prima decizie va fi despărțirea de Gareth Bale, jucător cu care a avut o relație tensionată la finalul stagiunii precedente.Galezul trece printr-o formă deloc de invidiat, iar Florentino Perez va fi dispus să se despartă de galez, pe care își dorește să îl folosească drept monedă de schimb în cadrul unui transfer de răsunet. Marca a scris acum câteva zile că plecările mai multor jucători importanţi sunt inevitabile în această vară. Sursa citată i-a nominalizat pe Gareth Bale, Marcelo, Isco, Mariano, Vallejo și Brahim Diaz. Totuși, în cazul lui Gareth, care are contract cu ”galacticii” până în 2022, o problemă e reprezentată și de salariul uriaș pe care îl are pe ”Bernabeu”, 12 milioane de euro. Rămâne de văzut ce alt club își va permite această sumă, care se adaugă, evident, la cea de transfer.