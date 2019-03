[P] Un profesor de la o universitate britanică de top vine pentru prima dată în România să predea pentru o zi tehnicile gândirii critice

onathan Fisher-Jones, International Associate Dean la De Montfort University

Gândirea critică este o abilitate esențială, apreciată de angajatori pentru faptul că facilitează luarea deciziilor corecte în situații-limită, autonom, pentru soluționarea provocărilor profesionale de zi cu zi. Gândirea critică este una din acele abilități importante care nu pot fi automatizate și de aceea este extrem de apreciată.Gândirea critică presupune să nu luăm ca adevăr universal ceea ce citim sau auzim la valoarea sa nominală, ci să punem mereu în balanță informațiile, ideile și argumentele pe care le găsim în procesul de studiu.Gândirea critică este o abilitate cu aplicabilitate universală. În timpul studiilor, ea face diferența între un student de nivel mediu și un student eminent. În calitate de student, fiecare trebuie să fie capabil să gândească critic cu privire la resursele și informațiile pe care le folosește în munca sa. Este necesar să fie puse întrebările corecte atunci când este citită o lucrare, să fie înțelese relevanța și importanța ideilor; scrisul trebuie să demonstreze capacitatea de a cântări diferite argumente și perspective și de a folosi dovezi pentru construirea propriile opinii, argumente, teorii și idei. Gândirea critică se referă la interogarea și învățarea cu o minte deschisă. Aceasta facilitează transmiterea propriilor idei și înțelegerea ideilor altora, făcând comunicarea mult mai productivă. Gândirea critică este compatibilă cu gândirea "out-of-the-box" și este o parte esențială a creativității, pentru a evalua și a îmbunătăți ideile creative.Acesta este și rolul cursurilor de Critical Thinking din cadrul De Montfort University. DMU a primit distincția de Gold in Teaching Excellence Framework (TEF) 2017 și este recunoscută drept una dintre cele mai creative instituții din Marea Britanie. Multe dintre programele sale sunt în top 30 în Regatul Unit, iar domenii importante precum arhitectura, sunt în top 10. Universitatea se bucură de colaborări cu designeri și case de modă de referință. De exemplu, designerul Jimmy Choo vine deseori la universitate pentru a ține cursuri de modă. De Montfort University oferă peste 400 de programe de licență și master în 4 facultăți diferite. Fiecare facultate oferă studenților o gamă largă de cursuri, susține cercetarea și dezvoltă relații comerciale importante, care oferă informații de actualitate profesorilor și fac cursurile universității relevante pentru angajatorii moderni.Faculty of Arts, Design and Humanities, unde studenții pot studia, de exemplu, Graphic Design, Fashion Design, Architecture sau English Studies, reunește disciplinele creative ale universității. Cursurile sale îmbină tradiționalul cu nonconvenționalul, iar cercetarea este evaluată excelent pe plan internațional.Faculty of Business and Law oferă o gamă largă de cursuri de contabilitate, drept, politică, marketing și afaceri, care sunt toate concepute cu scopul de integrare profesională cât mai rapidă. Toate cursurile de licență oferă posibilitatea de a studia la o altă universitate în străinătate, timp de un an.Faculty of Health and Life Sciences educă și dezvoltă actualii sau viitorii profesioniști din domeniul sănătății. Experiența îndelungată și legăturile puternice cu industria asigură studenților un mare avantaj în carieră.Faculty of Technology pregătește ingineri, oameni de știință și tehnologi media, deopotrivă. De la crearea jocurilor, până la ingineria electronică și producția de radio, predarea și cercetarea sunt deosebit de variate, iar absolvenții au competențele necesare pentru a avea o carieră de succes.Pe 14 martie ai ocazia să participi la o lecție demo susținută de Jși membru al Comitetului Strategic Internațional al Grupului de Operațiuni DMU și să experimentezi sistemul britanic de învățământ, recunoscut pentru programele diverse și metodele de predare și tehnologiile de ultimă oră.Pentru a te convinge de utilitatea gândirii critice, poți vedea pentru o zi cum e să fii în locul studenților care au acest curs în programul lor de la De Montfort University. Vino pe. Participarea la workshop este gratuită în limita locurilor disponibile și se face pe bază de înregistrare pe pagina evenimentului www.worlduniversities.ro sau direct la consultantul educațional, organizatorul acestor lecții demonstrative susținute de înstituții educaționale internaționale, în România.