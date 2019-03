Liviu Dragnea vrea să refacă rețeaua de aprozare: Am intrat în UE dar nu suntem obligați să mâncăm absolut toate e-urile

"Am intrat în Uniunea Europeană, foarte bine, dar nu suntem obligați să mâncăm absolut toate e-urile, adică de ce am fi obligați? Poate reușim să facem ca produsele agricole să se prelucreze mai mult în România, că noi suntem într-o situație foarte frumoasă, se recoltează grâul și cum se întoarce grâul nostru? Napolitane, biscuiți, pâine congelată. Noi luăm pe grău atât și plătim atât când vine napolitana atât. Noi nu mai suntem în stare să facem napolitane, că suntem proști? Adică suntem leneși, nici vorbă, leneșul e Iohannis, nu noi", a declarat Liviu Dragnea.Acesta a mai declarat că urmează să se înființeze foarte curând Fondul suveran de investiții și Casa Română de Comerț."Urmează să se înființeze foarte curând Fondul suveran de investiții și Casa Română de Comerț, să reușim și noi să fim siguri ca atunci când un copil mușcă dintr-un măr, să fie curat, e exagerat că ne dorim lucrul ăsta? Sau când cumpărăm o roșie de la magazin să aibă gustul ăla de roșie și mirosul de roșie, să fim siguri că brânza pe care o cumpărăm de afară are și lapte în ea", a declarat acesta.Acesta a mai explicat că este păcat ca producătorii români să nu poată să-și vândă marfa în România."Ni s-a spus mereu că nu avem ce să facem. Păi de ce, că până la a pune mâinile pe piept chiar avem ce să facem, adică să folosim acest pământ pe care îl are România, inteligent și cu patriotism. Adică de ce nu putem să refacem rețeaua de aprozare în România?. O să urle mulți acum, că e comunism. Nu, nu. Nu e păcat ca producătorii români să nu poată să vândă marfa lor în magazinele care funcționează în România? Nu e o rușine națională asta? Să îi văd că țipă și pentru asta", a susținut Dragnea.