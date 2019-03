VIDEO Cum arată şcoala unde toţi profesorii predau lecţiile digital. Matematica e predată prin joc

Secţiune susţinută de MedLife





Ştefan este elev în clasa a III-a şi ştie să folosească laptopul şi sistemul prin care îşi face lecţiile cel mai rapid din clasă. Sistemul informatic îl ajută să-şi facă temele din clasă.

"La matematică îmi place că învăţăm lucruri noi şi că învăţăm înmulţirea şi împărţirea. La început era grea, dar acum că am învăţat este mult mai uşoară", a spus Ştefan, elev în clasa a III-a.Învăţarea prin joc e cel mai bun lucru pentru elevii de la Şcoala "Ioan Bădescu" din Popeşti- Leordeni."Mie mi se pare mai uşor şi mai distractiv! E mai distractiv pentru că e mai uşor de învăţat şi lucrăm pe laptopuri", Daria, elevă din clasa a III-a.Profesorii care folosesc sistemul informativ pentru predare spun că astfel materia poate fi structurată mult mai uşor, iar elevii pot avea pe loc rezultatele la exerciţii."Încercăm să ne adaptăm noilor cerinţe, să venim în ajutorul lor tocmai pentru a face cât mai uşoară învăţarea, mai practică, mai interesată pentru ei. Să înveţe mai uşor, mai rapid, temele să şi le facă cu plăcere şi astfel chiar vin cu drag la şcoală. La finalul fiecărei ore încerc să încarc pe classroom un test de evaluare şi astfel pot să-mi dau seama, din obiectivele pe care eu mi le-am propus în ora respectivă, cât de bine au fost însuşite de către elevi", spune Ana Maria Vincene, profesor învăţământ primar.O altă profesoară arată că, prin metodele interactive, elevii reţin mult mai uşor informaţia."Putem pregăti nişte lecţii interactive, centrate pe elev. În primul rând, renunţăm la metodele acelea tradiţionale în care copilul stătea în spatele celuilalt şi noi profesorii veneam în faţa lor le spuneam nişte informaţii, eventual le demonstram ceva, iar ei reţineau ce puteau, învăţarea nu era eficientă decât pentru puţin timp, dacă îi mai întrebai peste 2-3 zile nu mai ştiau mare lucru. Prin aceste metode interactive îi punem în centru pe elevi", arată Felicia Barbu, profesor învățământ primar.Învăţătoarea Florentina Tîrnăcop foloseşte tabla interactivă de un an. La început i-a fost greu. I se părea că elevii o stăpânesc mai bine decât ea. Dascălul spune că nu a renunţat de tot la metoda tradiţională."În primul rând, noi încercăm să îmbinăm sistemul digital cu cel tradiţional, încercăm să ne apropiem de elevi prin aceste lecţii interactive. Folosim tehnologia pentru că ei sunt obişnuiţi de mici cu tehnologia şi le place. Sunt atenţi, sunt mai activi, sunt bucuroşi, veseli că descoperă lucruri noi. Nu mai sunt timoraţi de matematică", a spus învăţătoarea Florentina Tîrnăcop.Directoarea şcolii, Angelica Coman, arată că prin digitalizarea completă şi în acelaşi timp prin proiectele pe care şcoala le are abandonul şcolar a fost redus la zero."Încercăm ca toate minusurile pe care le avem şi să găsim oportunităţi astfel încât să le transformăm în plusuri. Nu este uşor. Cred că plusul şcolii noastre constă în resursa umană", a spus Angelica Coman, directoare la Şcoala "Ioan Bădescu" din Popeşti Leordeni.Din toamna anului trecut, pentru a suplini lipsa de spaţiu, directoarea a a adus patru săli modulare în care au loc cursurile claselor pregătitoare. Clasele din containere sunt dotate cu tot ce trebuie, dar în plus au şi aer condiţionat. Cu toate că la început părinţii elevilor care învaţă la şcoala din Popeşti Leordeni au fost nemulţumiţi de clasele din containere, acum au înţeles că avantajul este că elevii învaţă în două schimburi."Aşa am reuşit să aduc toţi copiii la şcoală pe un program normal, pentru a nu intra într-un program cu trei schimburi. Mi s-a părut foarte important ca elevul să aibă timp suficient, având în vedere că avem clase numeroase, să aibă cât de cât un timp suficient alocat de către cadrul didactic, de 45 de minute conform legii educaţiei pentru ciclul primar şi de 50 de minute pentru cel gimnazial. Şi de aceea funcţionăm cu ciclul primar dimineaţă, şi cu ciclul gimnazial după amiază. Şi pentru a nu intra într-un program de trei schimburi astfel încât să intre copilul la 7.30 şi să termine la ora 10.30, apoi schimbul 2 de la 10.30 până la 14.30, şi apoi schimbul 3 de la 14.30 până la 7 seara, am preferat o variantă care nouă cadrelor didactice ni s-a părut bună pentru elev în primul rând", a mai spus Angelica Coman, directoare la Şcoala "Ioan Bădescu" din Popeşti-Leordeni.