Tudorel Toader, replică pentru comisarul Vera Jurova: Uniunea nu are nevoie să cosmetizăm pe cineva, are nevoie de un şef integru la Parchetul European

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat vineri, la Bruxelles, că Uniunea Europeană are nevoie de un "şef integru" în fruntea Parchetului European.Toader a prezidat Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne, în contextul deţinerii de către România a preşedinţiei Consiliului UE.Deşi Consiliul nu a abordat tema selecţiei procurorului-şef al Parchetului European, comisarul pe Justiţie, Vera Jourova, a subliniat, în conferinţa de presă de după reuniune, susținută alături de Tudorel Toader, că procesul respectiv trebuie să fie "corect şi fără încercări de discreditare". Întrebată la ce s-a referit când a vorbit despre aceste "încercări de discreditare", înaltul oficial european a precizat: "M-am gândit la cazul doamnei Kovesi".După conferinţa de presă, ministrul român al Justiţiei a afirmat că Uniunea nu are nevoie de "cosmetizări", potrivit Agerpres."Uniunea nu are nevoie să cosmetizăm pe cineva, să îl fezandăm şi să îl prezentăm drept cel mai şi cel mai. Nu cred că Uniunea nu vrea adevărul", a punctat el.Tudorel Toader a vorbit şi despre apelul Verei Jourova, care a descurajat "încercările de discreditare" în procesul desemnării procurorului-şef european."Dacă mă întrebaţi pe mine şi aş traduce apelul dânsei, a spus bine - 'să nu faceţi defăimări', pe româneşte - 'să nu spuneţi neadevăruri', dar nu a spus 'să nu ne spuneţi realitatea, noi nu vrem să ştim realitatea, ca să rămânem cu percepţia noastră cu care am pornit la drum'. Prin urmare, spusele dânsei cred că sunt respectate, în condiţiile în care adevărul nu deranjează pe nimeni, în condiţiile în care adevărul, dimpotrivă, ajută la luarea unei decizii în cunoştinţă de cauză, pentru că Uniunea are nevoie, la nivelul Parchetului European, de un şef integru, un profesionist care a dat dovadă de bun management, de bună cunoaştere a legislaţiei, de bună administrare a activităţii de înfăptuire a Justiţiei. Ăsta, dacă vreţi, e tot un interes de ordine publică", a susținut ministrul Justiţiei.