Președintele Parlamentului European îi scrie ministrului Ciamba: Kovesi este candidatul PE pentru șefia Parchetului European. Are toate calitățile pentru a face o treabă excelentă

Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, i-a transmis vineri o scrisoare ministrului român al Afacerilor Europene, George Ciamba, prin care îl informează că propunerea PE pentru funcția de procuror-șef european este fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi.

Anunțul a fost făcut de Tajani pe contul său de Twitter, unde a postat și scrisoarea pe care i-a trimis-o lui George Ciamba:

"Laura Codruța Kovesi este candidatul Parlamentului European pentru șefia Parchetului European. Ea are toate calitățile necesare pentru a face o treabă excelentă. Avem nevoie de mai multe femei extraordinare precum Laura Codruța Kovesi în poziții de conducere", a scris președintele Parlamentului European.

Echipa de negociere a Parlamentului, decisă joi în Conferința președinților, urmează să discute cu Consiliul UE numirea noului șef al Parchetului European.

Fosta șefă a DNA a fost favorită la voturile din comisiile LIBE și CONT pentru ocuparea postului, clasându-se prima, în fața contracandidatului său francez, Jean-Francois Bohnert .

