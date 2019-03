Iohannis: Vedem cum Guvernul experimentează tot felul de așa-zise reforme și revoluții fiscale, după ureche sau după modele discutabile

„(...) fac din nou apel la coerență și responsabilitate din partea Guvernului. Progresele înregistrate de societatea românească riscă să fie anulate prin lipsa de predictibilitate și transparență a măsurilor fiscale promovate intempestiv și în contradicție cu realitățile economiei de piață! În ultima perioadă, vedem cum Guvernul experimentează tot felul de așa-zise reforme și revoluții fiscale, ori după ureche, ori după modele discutabile. Se iau decizii în mod arbitrar, în spatele ușilor închise, cu ignorarea legii și a realităților economice”, a transmis șeful statului, prin intermediul consilierului prezidențial Cosmin Marinescu, conform unui comunicat al Președinției.Șeful statului a mai precizat că „dezvoltarea unei țări nu poate avea loc atunci când relația dintre stat și mediul de afaceri se transformă într-o competiție neloială, un fel de joc cu sumă nulă”.Președintele Iohannis a adăugat că țara are nevoie de modele de creștere economică sănătoasă, bazată pe competitivitate și investiții, nu creștere conjucturale ale consumului, care se transferă în inflație și importuri.„Avem nevoie de soluții de pe urma cărora câștigă toată lumea. Am arătat de multe ori că României îi lipsește o viziune clară, inteligentă și pe termen lung asupra dezvoltării antreprenoriale. România antreprenorială are nevoie de decizii responsabile, nu de măsuri populiste, fără susținere pe termen lung, care sfârșesc prin a adânci distorsiuni și dezechilibre deja existente. În ceea ce mă privește, pot să vă asigur că voi rămâne și în continuare la fel de ferm în apărarea valorilor democrației, ale statului de drept și ale economiei de piață”, a conchis șeful statului.Mesajul președintelui Iohannis a fos transmis în cadrul Galei „Women in Economy”, organizate de către Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin. Mesajul de către consilierul prezidențial pe departamentul politici economice și sociale, Cosmin Marinescu.Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri, după ce Curtea Constituțională a decis că Legea Bugetului de stat pe 2019 este constituțională, că va retrimite proiectul în Parlament.