UPDATE Kovesi, învinuită într-un al doilea dosar penal: Mi s-au citit niște acuzații că aș fi sprijinit un grup organizat format din procurori DNA/ Este o înscenare

Laura Codruța Kovesi a declarat, la ieșirea de la Secția de anchetare a magistraților, că după ce a spus că nu poate să dea declarații în dosarul extrădării lui Nicolae Popa pentru că nu a studiat cazul, în birou au intrat mai mulți polițiști care au anunțat-o că mai este învinuită într-un alt dosar.





"Am fost împiedicată să dau declarație. Dorința mea a fost să lămuresc cât mai repede acele fabulații. Am făcut o cerere prin care am solicitat să văd dosarul și pentru a cunoaște acuzațiile. În 15 februarie mi s-a adus la cunoștință că sunt învinuită, dar eu nu am primit detaliile. A stabilit să am acces la documente în perioada 8-14 martie. Astăzi am fost în imposibilitate de a da declarație pentru că nu am avut acces la acuzații. Mi s-a spus că trebuie să rămân în birou. Am întrebat dacă pot să plec și să aștept citația. Mi s-a spus că nu și că sunt acuzată într-un alt dosar", a declarat Laura Codruța Kovesi.





Ea spune că în noul dosar ar fi vorba despre constituire de grup organizat format din procurori DNA.





"Nu știu care e acuzația la acest moment, pentru că procesul verbal a fost semnat doar de avocați, nu și de procuror. Nu am reținut, pentru că citea foarte repede. Acuzația este că aș fi coordonat un grup organizat cu procurorii în DNA. Nu s-a dispus nicio măsură", a mai spus Kovesi.









Mircea Negulescu este cercetat pentru participaţie improprie sub forma complicităţii la favorizarea făptuitorului şi complicitate la represiunea nedreaptă, iar Lucian Onea, pentru participaţie improprie sub forma complicităţii la favorizarea făptuitorului, represiunea nedreaptă şi cercetare abuzivă. Cei doi sunt acuzaţi că au constrâns anumiţi martori să facă sesizări şi tabele false cu alegători din Republica Moldova, documente din care să rezulte că alegătorii ar fi primit bani drept „mită electorală”.





Cei doi, alături de alți procurori din DNA Ploiești, sunt acuzați și de constituire de grup infracțional organizat.

În acest dosar - deschis în plină candidatură a acesteia la șefia Parchetului European - Laura Codruţa Kovesi este urmărită penal pentru luare de mită, mărturie mincinoasă şi abuz în serviciu. Dosarul a fost deschis în decembrie 2018, ca urmare a unei sesizări a lui Sebastian Ghiţă, care a susținut că i-a dat bani lui Kovesi pentru aducerea în țară a lui Nicolae Popa.





Secția pentru investigarea faptelor din justiție susține că Laura Codruța Kovesi ar fi cerut și primit în 2011, când era procuror general, suma de 268.689,36 de lei de la Sebastian Ghiță pentru extrădarea din Indonezia a omului de afaceri Nicolae Popa.

Fosta șefă a DNA a subliniat că toată această campanie are legătură cu candidatura sa la Parchetul European și că nu este vinovată cu nimic: „Nu sunt vinovată de comiterea niciuneia dintre faptele care mi se impută. O să dovedesc că sunt nevinovată, o să mă apăr”.Kovesi a spus că nu știe dacă în acest al doilea dosar este suspect în mod oficial, că nu a avut acces la niciun document din dosar și i-au fost citite acuzații potrivit cărora ar fi condus un grup infracțional organizat la DNA Ploiești.Kovesi a afirmat că nu i s-a respectat „absolut niciun drept” iar acuzațiile „sunt niște fabulații” pe care le va demonta „cât mai repede cu putiință”.„Vă spun categoric că nu pot să existe probe (...) nu au ce probe să existe pentru că nu am comis aceste fapte”, a continuat ea, reafirmând că este vorba de o „înscenare” pentru a fi împiedicată să obțină funcția de șefă a Parchetului European.El a spus de mai multe ori că este vorba despre o înscenare pentru a fi împiedicată să ocupe funcția de procuror-șef european, iar toate aceste acuzații care i se impută sunt "fabulații susținute de persoane care au probleme cu legea".Fosta șefă a mai spus că a primit un proces-verbal care nu este semnat și că a fost împiedicată să dea declarații."Întotdeauna am respectat legea în tot ce am făcut și nu îmi e rușine de nimic din activitatea mea", a declarat Kovesi.Ea a mai spus că nu este singura țintă, fiind vorba și despre alți magistrați vizați, pentru simplul motiv că și-au făcut treaba: "Nu sunt singura și ne întrebăm de ce oamenii care ne-am făcut treaba suntem hărțuiți".Laura Codruța Kovesi a fost pusă sub urmărire penală pentru represiune nedreaptă în dosarul procurorilor de la DNA Ploiești, Mircea Negulescu și Lucian Onea, au confirmat, pentru Mediafax, surse apropiate anchetei. În acest dosar, Onea și Negulescu sunt sub control judiciar. Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că Laura Codruța Kovesi a fost pusă sub acuzare în dosarul procurorilor Lucian Onea și Mircea Negulescu de la DNA Ploiești. În acest dosar, Onea și Negulescu sunt sub control judiciar. Laura Codruţa Kovesi se află de la ora 13.00 la Secția de anchetare a magistraților, unde a fost chemată pentru a fi audiată în dosarul privind extrădarea lui Nicolae Popa, în urma unui denunț al lui Sebastian Ghiță . În faţa instituţiei a fost așteptată de două grupuri de manifestanți: susținători care îi scandau numele și câțiva contestatari care au huiduit-o.