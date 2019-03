DNA îl acuză pe Toader că a mințit în scrisoarea trimisă Financial Times și transmite publicației o „adresă prin care rectifică unele informații nereale” prezentate de ministru

„Având în vedere că datele pe care se fundamentează argumentația domnului ministru al Justiției nu sunt reale, ceea ce este de natură a afecta valoarea de adevăr a concluziei celor expuse cu privire la activitatea DNA, pentru corecta informare a opiniei publice, vă prezentăm datele reale, rezultate din statisticile oficiale, privind investigațiile referitoare la magistrați, majoritatea acestor investigații fiind deschise ca urmare a unor plângeri/denunțuri primite de la persoane nemulțumite de soluțiile dispuse în cauze civile sau penale în care respectivele persoane au fost implicate.

De exemplu, pentru a susține că DNA ar fi exercitat o formă de presiune asupra magistraților care judecau în cauze penale, domnul ministru menționează faptul că nou formata secție pentru magistrați - Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție - a preluat 1422 de dosare de la DNA, iar aproape 70% au fost constituite din oficiu, nu ca rezultat al vreunei plângeri sau denunț.

În realitate, la momentul începerii activității, Secția respectivă a preluat de la DNA un număr de 275 de dosare aflate în lucru, dintre care 34 sesizări din oficiu, ceea ce reprezintă un procentaj de 12%. Aceasta cifră – 275 de dosare – este menționată în Raportul de activitate al DNA pe anul 2018, care i-a fost transmis pe cale oficială domnului ministru încă din luna februarie 2019, și a fost dată publicității cu ocazia prezentării publice a acestui raport, fiind conținută și în comunicatul de presă din data de 22 februarie 2019.

Un alt exemplu se referă la afirmația ministrului Justiției că, pe perioada mandatului doamnei Laura Kovesi, DNA a deschis investigații față de 3420 de judecători și procurori, mai mult de jumătate din numărul total de magistrați din România. În realitate, numărul total de investigații privind magistrații înregistrate la DNA în perioada 01.01.2014 – 30.07.2018 (4 ani și 7 luni) a fost de 2.396, dintre care, în aceeași perioadă 1.922 au fost dosare clasate pentru ca s-a constatat că sesizările erau nefondate. Dintre aceste cauze, doar 10,4 % au fost sesizări din oficiu.

Prin urmare, reiese că majoritatea dosarelor au fost deschise ca urmare a unor sesizări formulate de persoane fizice sau juridice. Mai mult, în 521 de sesizări nu apare numele magistratului sau instituția din care face parte. Și aceste date au fost prezentate public și se află pe site-ul instituției. Potrivit legislației din România, există obligația ca orice sesizare (plângere, denunț) primită de parchete, care îndeplinește condițiile de formă, să fie înregistrată ca dosar penal.”

DNA a transmis Financial Times o adresă prin care „rectifică unele informații nereale transmise de ministrul Justiției, dl. Tudorel Toader, într-o scrisoare adresată aceleiași publicații”, se arată într-un comunicat al instituției. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a trimis o scrisoare cunoscutei publicații financiare Financial Times în care spune că ”nu are nimic personal împotriva Laurei Codruța Kovesi” , dar ea nu ar trebui numită în funcția de procuror european. Materialul este intitulat ”Coerciția folosită în campania anticorupție românească” și se referă la activitatea lui Kovesi ca șefa a DNA.„După plecarea doamnei Kovesi de la DNA, am descoperit că, în perioada de patru ani în care s-a aflat la conducerea agenției, DNA a deschis investigații împotriva a 3.420 de judecători și procurori - mai mult de jumătate din magistratura țării. Tipic, aceste investigații rămâneau deschise și nu se ajungea la un proces. Erau folosite ca mod de constrângere a sistemului. Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, nou formată, independentă de DNA, a raportat recent că a preluat peste 1.422 de dosare de la predecesorul său din DNA. Aproximativ 70% erau inițiate intern, nu ca răspuns la o acuzație. Cele mai multe dosarelor rămâneau deschise și după doi ani, și conform raportului, erau inițiate ca răspuns la deciziile judecătorilor, contrare dorințelor DNA. Dana Gîrbovan, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, a numit raportul „șocant”. Când aceste metode nu reușeau să pună presiune pe un judecător, se discuta despre demiterea lor din funcție sau din dosarele în care DNA avea un interes specific", a scris Toader în scrisoarea către Financial Times.