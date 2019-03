Sebastian Ghiță, după revocarea ultimului mandat de arestare pe numele lui: E finalul unui calvar / Mă consult cu avocații să decid dacă mă întorc în țară

Decizia Curții de Apel Ploiești de revocare a ultimului mandat de arestare pe numele lui Sebastian Ghiță, fugit în Serbia, îi permite acestuia să revină în țară. Fostul deputat a comentat decizia la România TV, spunând că îi este teamă să se întoarcă în România și că se va consulta cu avocații și va "analiza cu atenție".

Sebastian Ghiță a avut o intervenție telefonică la România TV la scurt timp de la decizia Curții de Apel Ploiești, care a dispus revocarea arestării preventive în lipsă în dosarul privind contractele de prestare de servicii IT. Decizia e definitivă și îi permite fostului parlamentar să se întoarcă acasă.

Ghiță a spus că îi este teamă să se întoarcă în România și că se va consulta cu avocații, pentru că este greu să decidă cu privire la revenirea în România.

"Pot să spun că e o veste bună pentru mine și trebuie să adresez mulțumiri judecătorilor care au luat această decizie și tuturor judecătorilor care au avut răbdare în acești cinci an să vadă petrecându-se în fața dânșilor aceste situații, unele tragice, unele hilare. Unele nemaiîntâlnite! Totodată cred că ar trebui să mă bucur pentru că poate odată cu astfel de decizii societate românească reușește să se așeze. Cred că toți suntem datori să respectăm deciziile judecătorilor, mai ales când acestea nu mai sunt influențate de probe falsificate", a susținut Sebastian Ghiță.

El a mai spus că decizia instanței nu înseamna o victorie, ci este "finalul unui calvar".

Sper ca de acum încolo să existe "o mai mare atenție din partea judecătorilor la probe atunci când înclină balanța pentru arestare".





Acesta a fost ultimul dosar în care era dispusă arestarea preventivă a lui Sebastian Ghiță.





"Am solicitat revocarea mandatului de arestare pentru că avocații mei au reușit să obțină noi probe și noi dovezi că acest ultim dosar în care mai am mandat de arestare s-a bazat pe probe falsificate. Am dovada clară că procurorii de la Ploiești, Onea și Negulescu, au presat și în acest dosar - cinci am avut - în fiecare dintre ele, tone, zeci de declarații au fost obținute prin falsuri sau prin folosirea unor martori care să dea declarații sub presiune”, declara Sebastian Ghiță, la România TV.





Decizia de arestare preventivă în lipsă fusese luată în 15 martie 2017 de Tribunalului Prahova și devenise definitivă prin încheierea din 3 aprilie 2017 a Curții de Apel Ploiești.