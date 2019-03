PSD, după ce BEC a respins înregistrarea alianței USR-PLUS: Să nu mai dea vina pe alții pentru propria lor incompetență

Potrivit Partidului Social Democrat, înregistrarea alianței a fost respinsă dintr-un motiv ”strict juridic”, pentru că nu ar fi fost respectată procedura legală”Această realitate juridică a fost constatată de o largă majoritate din cadrul Biroului Electoral Central, inclusiv de către cei 5 judecători care fac parte din acest for decizional. Dacă cei de la USR și PLUS consideră că au fost nedreptățiți, trebuie să aibă încredere în justiție și să urmeze căile legale de atac pentru a-și apăra punctul de vedere. Până atunci rămâne o întrebare pe care trebuie să și-o pună cetățenii acestei țări: Cum ar fi guvernată România de către cei de la USR și PLUS dacă nu sunt în stare nici măcar să-și înregistreze propriile partide, așa cum prevede legea?”, se mai scrie pe pagina de Facebook a PSD. Biroul Electoral Central a respins înscrierea Alianței USR-PLUS pentru europarlamentare, potrivit unui comunicat al Alianței. „Pretextul BEC a fost acela că Dan Barna și Dacian Cioloș nu ar figura ca președinți ai USR, respectiv PLUS în Registrul partidelor politice”, precizează sursa citată.