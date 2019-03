Tudorel Toader a publicat o scrisoare anti-Kovesi în Financial Times: Nu am nimic personal cu ea, dar nu ar trebui numită în funcția de procuror european

"UE este pe cale să numească primul șef al Parchetului European și ar trebui să aleagă persoana cea mai calificată pentru job. Aceasta este Laura Codruța Kovesi, un procuror curajos și remarcabil din România", scria Financial Times în editorialul semnat de Consiliul Editorial. Jurnaliștii de la FT subliniau că aceasta are experiența necesară, iar unul dintre argumentele în favoarea numirii sale la Parchetul European este tocmai faptul că Guvernul României, care încalcă în mod repetat normele europene, este împotriva sa.

”Nu am nimic personal contra Laurei Codruța Kovesi, unul dintre cei trei candidați la poziția de procuror-șef în noua instituție a Procurorului European. Dar, din toate dovezile pe care le-am văzut - de la judecători, procurori și alte surse credibile - ea nu ar trebui numită în această poziție de o importanță vitală”, scrie Toader în Financial Times.Mesajul ministrului Jusției vine în condițiile în care astăzi, la Bruxelles, are loc Conferința președinților, formată din președintele Parlamentului European și liderii grupurilor politice, care vor atabili echipa de negociere cu Consiliul UE pentru desemnarea viitorului procuror-șef european, post pentru care candidează Laura Codruța Kovesi . Tot astăzi, Kovesi este chemată la audieri la secția de anchetare a magistraților în dosarul în care este urmărită penal după un denunț al lui Sebastian Ghiță ”Doamna Kovesi nu a fost demisă anul trecut pentru că agenția anti-corupție pe care o conducea, DNA, viza politicieni corupți. Ea a fost demisă pentru că DNA încălca legea. Curtea noastră constituțională a spus acest lucru. Strategia de anchetare a doamnei Kovesi se baza pe coerciție”, susține Toader.Tudorel Toader invocă, în scrisoare, și faptul că Dana Gârbovan, președinta Uniunii Naționale a Judecătorilor s-a declarat ”șocată” de aceste lucruri. Amintim că UNJR este contestată de majoritatea magistraților, care spun că nu îi reprezintă. Restul asociațiilor de procurori și judecători s-au declarat în repetate rânduri contra modificărilor realizate în domeniul justiției de actuala guvernare.”Judecătorii care au analizat dosarele demarate de DNA au găsit stenograme modificate, probe falsificate, denunțuri false făcute de martori și probe ascunse intenționat față de acuzați. Asta nu este justiție. Instituția Procurorului European trebui să-i caute cu insistență pe cei vinovați, dar nu prin sacrificarea drepturilor omului și a procedurilor normale”, încheie oficialul român materialul publicat în FT. Fosta șefă DNA declara sâmbătă că au fost prea multe coincidențe în dosarul penal pe care i l-a făcut Secția de anchetare a magistraților - s-a început urmărirea sa penală chiar înainte de a merge la audierea din Parlamentul European, iar acum este chemată din nou la Parchet chiar joi, în ziua în care trebuia să meargă din nou la Bruxelles.