Decizie importantă în Parlamentul European. Joi se decid negociatorii pentru desemnarea procurorului șef, funcție vizată de Kovesi / PPE, cel mai important grup politic din PE, reprezentat de un eurodeputat român

În 4 februarie 2019, un panel de experți independenți a selectat 3 candidați pentru postul de procuror-șef european. Kovesi a fost s-a clasat pe primul loc, în fața candidaților Jean-Francois Bohnert (Franța) și Andres Ritter (Germania).

În 20 februarie, în cadrul Consiliului COREPER, cei 22 de ambasadori ai statelor care au aderat la mecanismul Parchetului European au votat, fără audierea candidaților, următoarea listă: Jean-Francois Bohnert - 50 de puncte, Laura Kovesi - 29 puncte, Andres Ritter 29 puncte.

În 26 februarie 2019, cei 3 procurori-candidați au fost audiați în Comisiile reunite de Libertăți civile (LIBE) și Control bugetar (CONT) ale Parlamentului European. Kovesi a câștigat votul strâns în Comisia CONT, cu 12 puncte, cu unul mai mult ca francezul Bohnert, iar a doua zi, în Comisia LIBE candidata româncă s-a impus cu 26 la 22 voturi.

Pentru că rezultatul votului a fost diferit în în cele două etape, urmează negocieri între Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. Joi 7 februarie Parlamentul European va decide echipa de negociere.

​Conferința președinților, formată din președintele Parlamentului European și liderii grupurilor politice stabilesc, joi, echipa de negociere cu Consiliul UE pentru desemnarea viitorului procuror-șef european, post pentru care candidează Laura Codruța Kovesi. Europarlamentarul PNL Marian-Jean Marinescu a declarat că va reprezenta grupul PPE la Conferința Președinților.„Voi reprezenta PPE in Conferința președinților de mâine dimineața, când se va decide cine va face parte din echipa de negociatori a Parlamentului European pentru desemnarea, în urma negocierilor cu Consiliul, a viitorului procuror șef al Parchetului European. Lucrurile stau după cum urmează: Consilul are o listă de priorități, cu reprezentantul Franței pe primul loc și doamna Kövesi pe locul doi. Parlamentul European are o altă listă, potrivit voturilor din LIBE și CONT, în care doamna Kövesi este pe primul loc, iar candidatul Franței pe locul doi. Cei care vor reprezenta Parlamentul European în aceste negocieri nu au voie să devieze de la poziția dată prin vot de comisiile LIBE și CONT”, a scris Marian-Jean Marinescu, miercuri, pe Facebook.Liberalul a adăugat că va susține, la Conferința Președinților, ca echipa de negociere a Parlamentului European să fie formată din trei persoane.„Din partea Consiliului vor fi prezenți la negocieri reprezentanții Finlandei, Croației și Portugaliei, următoarele președinții ale Consiliului, care nu au candidați pentru Procurorul European. Eu voi susține ideea ca echipa de negociatori a Parlamentului să fie formată din trei persoane, ca și echipa Consiliului. În ce privește candidații, așa cum am făcut-o și în cadrul voturilor din LIBE și CONT, în calitate de eurodeputat român din Partidul Naţional Liberal și vicepreședinte al PPE, voi susține interesele României și o voi sprijini pe dna Kövesi”, a spus eurodeputatul PNL.