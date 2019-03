Protestul "15 minute" - Ministrul Transporturilor: În acest mandat voi fi o prezență mai activă pe șantiere / Șeful CNAIR: Un semnal de alarmă, ne-a atins

Protestul inedit inițiat de suceveanul care a construit primul metru de autostradă din Transilvania îl determină pe ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, să promită că în acest mandat va fi o prezență mai activă pe șantiere, el susținând că a înțeles "foarte clar" mesajul. Și șeful Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, susține că a "recepționat" mesajul și că este un semnal de alarmă care l-a "atins".





Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, și șeful CNAIR, Narcis Neaga, au vizitat, miercuri, lucrările la loturile din Autostrada Transilvania Iernut - Chețani și Chețani - Câmpia Turzii.





Întrebat de jurnaliști cum comentează protestul "15 minute", Răzvan Cuc a spus că a discutat cu șeful CNAIR, cu secretarii de stat din Ministerul Transporturilor și cu reprezentanți ai altor ministere pentru deblocarea problemelor administrative în obținerea avizelor cât mai repede pe hotărârile de Guvern privind exproprierile.





El susține că a înțeles foarte clar mesajul și promite că în acest mandat va fi "o prezență foarte activă pe șantiere".





"Eu am înțeles mesajul foarte clar și cred că toți românii au înțeles mesajul. Tocmai de asta o să vedeți că în acest mandat voi fi o prezență foarte activă pe șantiere și când va fi vorba de implementarea proiectelor. Am discutat cu domnul Neaga și cu secretarii de stat din minister și cu colegii din alte ministere să ne ajute în deblocarea problemelor administrative, în obținerea avizelor cât mai repede pe hotărârile de Guvern pentru exproprieri. Înțeleg problema, sunt în asentimentul tuturor că trebuie să accelerăm. Dacă în primul mandat al meu am lansat proiecte de 3 miliarde de euro, în acest mandat îmi doresc să avem poate și mai multe proiecte lansate, dar în același timp să avem concretizați cât mai mulți kilometri de autostradă, vorbesc de stadiul fizic implementat", a spus Cuc, potrivit Mediafax.





Și Narcis Neaga susține că a "recepționat" mesajul - "atât personal, cât și împreună cu colegii din CNAIR".





"Este clar un semnal de alarmă pe care l-am recepționat și personal și împreună cu colegii din companie. Chiar ținem cont de acest protest în sensul că încercăm și suntem convinși că vom merge spre îmbunătățirea performanțelor companiei", a spus Neaga.





Întrebat, de asemenea, dacă vorbește despre o restructurare a CNAIR, Neaga a răspuns afirmativ, precizând însă că nu este vorba despre concedieri, ci despre o eficientizare a companiei. El s-a plâns de lipsa forței de muncă.





”Reorganizarea a început din 2014, compania s-a reorganizat, s-a restructurat. Și noi ne confruntăm cu o criză de forță de muncă, de profesioniști în ceea ce privește analiza contractelor, managementul de contract. Așa cum se resimte în toată România o criză a forței de muncă, și noi ne confruntăm cu această criză. Deci nu spunem că acest protest a fost momentul zero, dar nu ți-e totuna când vezi un asemenea impact și chiar ne-a atins și pe noi”, a subliniat șeful CNAIR.

"În data de 15 martie, pentru 15 minute, începând cu ora 15, eu suspend activitatea celor 40 de restaurante. Pentru autostrăzi, fii solidar. Provoacă măcar trei persoane să își întrerupă activitatea". Așa sună protestul inedit inițiat de antreprenorul sucevean Ștefan Mandachi, nemulțumit de lipsa autostrăzilor în țară și mai ales în regiunea Moldovei.





Deținător a 40 de restaurante în întreaga țară, omul de afaceri a construit și ”primul metru de autostradă din Moldova”, pentru care a achitat, din fonduri proprii, aproximativ 4.500 de euro. Mandachi nu s-a oprit aici, iar pe 15 martie anunță că va inaugura un așa-numit monument al autostrăzii.