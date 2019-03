VIDEO Dănileț: Nu putem lăsa deținuții pe stradă pentru că au igrasie în cameră. Și eu am stat cu șobolanii în căminul studențesc și nu am spus că mi s-au încălcat drepturile omului

În contextul în care a vorbit despre modificările legislative repetate din justiție, inclusiv despre legea recursului compensatoriu, judecătorul Cristi Dănileț a spus că s-a ajuns ca acum un deținut să aibă mai multe drepturi decât un student de la Drept."Publicul are un singur interes - cine este vinovat să fie tras la răspundere, cine este nevinovat să nu fie tras la răspundere. Din bugetul statului să nu se fure bani, iar cei care fură bani să ajungă la închisoare, iar la închisoare să nu aibă condiții de 4 stele. Nu cred că militează publicul pentru condiții de 4 stele în penitenciarele patriei, ci eventual să fie văruite, dezinfectate și cam atât. Nu putem lăsa deținuții pe stradă pentru că au igrasie în cameră. Și eu am avut în cămin studențesc la Iași igrasie și trăiam împreună cu șobolanii acolo, dar nu am spus că mi s-au încălcat drepturile omului. Astăzi, însă, un deținut are mai multe drepturi decât un student la Drept", a afirmat magistratul de la Tribunalul Cluj.