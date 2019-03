Povestea tanchistei separatiste, eroină a propagandei ruse, care a dezertat și a trecut de partea Kievului din dragoste pentru un spion ucrainean

Svitlana Dryuk, celebră pentru rolul de comandant al unui echipaj de tanc format numai din femei ce a participat, de partea forțelor anti-Kiev, la unele dintre cele mai sângeroase bătălii ale conflictului, și-a prezentat acuzațiile la televiziunea ucraineană 1+1.Materialul televizat a fost primit cu entuziasm de mulți ucraineni, care consideră că dezertare și dezvăluirile făcute de ea reprezintă o victorie, cu îngrijorare de cei care cred afirmațiile privind reîntoarcerea la un război în toată regula, și cu indignare de foștii camarazi separatiști, care spun că ar trebui ”spânzurată” pentru trădare. Alții, însă, sunt sceptici, punând la îndoială faptul că deține informațiile pe care spune că le are.Cunoscută sub numele de război Veterok (adiere), Dryuk, în vârstă de 40 de ani, a recunoscut, la televiziune, că a omorât ucraineni: ”Nu-mi caut scuze. A fost o anumită perioadă și făceam ce mi se spune”. ONU estimează că aproximativ 13.000 de oameni au fost uciși în conflictul ce luna viitoare intră în al șaselea an de ostilități. Acordul de pace Minsk II din februarie 2015 a ajutat la reducerea luptelor, dar nu a reușit să le oprească de tot.Dryuk a afirmat că a intrat în rândurile separatiștilor în 2014, urcând ulterior până la rangul de ofițer în Batalionul Vostok, condus de Oleksandr Khodakovskyy, un comandant important ce, în trecut, a fost șeful forțelor speciale Alpha ale Serviciului Ucrainean de Securitate din Donețk.Dryuk a devenit o eroină a separatiștilor și a presei rusești, care a pus în centrul unor documentare precum ”Eroi ai timpurilor noastre”, despre o unitate de tancuri formată doar din femei. Popularitatea ei a dus și la turnarea unui film de acțiune, Opolchenochka (”Micuța milițiancă”), regizat de rusul Aleksei Kozlov, pelicula fiind inspirată din perioada petrecută la comandă de Dryuk. Filmul are programată premiera pe 9 mai, de Ziua Victoriei, dar este posibil să fie afectată de dezertarea lui Dryuk.Acum la Kiev, cu cei doi copii ai ei, Dryuk colaborează cu serviciile de informații ucrainene. ”Dezertarea a fost actul final al unei operațiuni de lungă durată a unității de contrainformații a SBU, care a furnizat mărturii oculare ale agresiunii militare ruse în Ucraina și documente importante despre rolul de conducere al unor ofițeri ai Forțelor Armate ale Rusiei și al unor membri ai serviciilor speciale ale Rusiei în organizarea de activități teroriste în Donbas”, a spus serviciul de securitate SBU într-un comunicat.Potrivit agenției de spionaj, ea a furnizat și informații despre echipamentele militare și pozițiile de luptă ale unităților separatiste, plus despre depozitele de carburant, muniție și armament greu venite din Rusia.Dryuk susține că a dezvăluit planurile rusești pentru o ”invazie totală” ce ar implica 100.000 de soldați ce ar putea intra în Ucraina în doar patru ore. Ea a afirmă că este gata să intre sub arme pentru Ucraina și să lupte cu foștii ei camarazi dacă o asemenea invazie are loc.De asemenea, a spus că este gata să depună mărturie despre ”crimele de război” ale Rusiei în fața Curții Internaționale de Justiție de la Haga.Dryuk și-a explicat dezertarea prin dragostea ei pentru un ofițer de informații ucrainean, al cărui nume nu l-a dezvăluit: ”Am aici, sper, un prieten care îmi este foarte apropiat. Este membru al serviciului de securitate. Nu am niciun regret”.