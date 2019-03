Judecătorul Dănileț: Justiția a deranjat politicieni și oameni de afaceri care vor justiție controlată / Nu m-ar bucura revocarea lui Tudorel Toader, există persoane mult mai nerecomandate

Magistratul Cristi Dănileț a spus că ministrul Toader a șocat când, în august 2017, la o televiziune condusă de un patron condamnat politic a spus pentru prima dată că justiția scârțâie, fiind, de fapt, un avertisment că urmează modificări radicale la legile justiției."Pe mine nu mă interesează ce coloratură politică are un guvern sau cine este ministru al Justiției la un moment dat. (...) Ministrul Toader ne-a șocat pe mulți și mai ales pe foștii lui studenți, între care mă număr și eu. În urmă cu 25 de ani, profesorul Toader Tudorel preda Penal special și m-am îndrăgostit atunci de această materie și dacă azi sunt judecător penalist este datorită profesorului Toader Tudorel, care pentru mine a fost unul dintre cei trei bărbați din viața mea care mi-au influențat viața în mod pozitiv. Dar șocul nostru a fost mare când ministrul Toader a propus o antireformă, prezentându-se la o televiziune condusă de un patron condamnat politic și spunând acolo pentru prima dată că justiția română scârțâie și are nevoie de reformă. Eu știu că reforma s-a făcut în 2004-2005, când judecătorii și procurorii au devenit independenți", a declarat Cristi Dănileț.El spune că atunci ministrul a invocat probleme minore, cum ar fi locuințele de serviciu pentru pentru magistrați, "adică niște prostii", și că de fapt a folosit acea ieșire, în 23 august 2017, pentru a atenționa că urmează modificări radicale la legile justiției.Judecătorul Cristi Danileț amintește că toate aceste modificări făcute acum au venit la pachet cu alte propuneri - o propunere pentru amnistie și grațiere, legea recursului compensatoriu și modificarea Codurilor penale - ceea ce arată că toate aceste modificări vizează de fapt doar sistemul de justiție penală, fără justiție civilă, muncă sau comercial."Înțelegem că ministrul Justiției de fapt a vrut să preia controlul asupra Ministerului Public, DNA, DIICOT și astfel mai departe să fie stopate - el spune abuzuri, eu spun dosare - care interesau oameni politici. Mergând pe lege și pe Constituție, pentru că profesorul Tudorel Toader este este extrem de abil. A folosit niște pârghii puse la dispoziție de Curtea Constituțională și apoi a făcut modificări de amploare la legile justiției prin care încetul cu încetul a trecut justiția penală sub controlul politicului. (...) Întreb pentru publicul larg: ce este mai bine - să ai procurori a căror carieră depinde de politic, să ai judecători care pot fi anchetați peste noapte de structura apărută din neant sau dacă e mai bine ca justiția să fie independentă și să aibă ea însăși pârghii de autoreglare. Eu așa am crezut în cei 14 ani de la reforma în justiție, că justiția trebuie să se autoguverneze, și așa sunt și standardele internaționale în materie. De ce România trebuia să ia o întorsătură, de ce după ce ne-am văzut în Uniunea Europeană dăm înapoi?", spune Dănileț.Explicația judecătorului: "pentru că i-am deranjat - justiția română a deranjat politicienii, justiția a deranjat oamenii de afaceri, iar aceștia sunt interesați să aibă o justiție controlată, pentru a nu mai fi investigați".Dănileț spune că ar vrea ca ministrul Justiției, indiferent cine este el, să aibă o bună colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii și să fie un ministru al justiției, nu al antijustiției."Deocamdată Tudorel Toader nu a ajuns la exigențele unei funcții cu adevărat de ministru al Justiției. Prea pare legat de politicieni și de reprezentarea unor interese de partid decât de reprezentarea unor interese publice și publicul are un singur interes - cine este vinovat să fie tras la răspundere, cine este nevinovat să nu fie tras la răspundere, iar din bugetul statului să nu se mai fure bani, iar dacă fură să ajungă la închisoare, unde să nu aibă condiții de 4 stele. Azi, un deținut are mai multe drepturi decât un student la Drept", a mai afirmat judecătorul de la Tribunalul Cluj.Cu toate acestea, Dănileț spune că nu s-ar bucura ca Tudorel Toader să fie înlocuit de la conducerea Ministerului Justiției. Explicația - "există persoane în mediul politic mult mai nerecomandate decât Tudorel Toader".