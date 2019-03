Poliția britanică anti-tero a anunțat marți că a lansat o investigație pentru a identifica persoanele care au plasat trei bombe de mici dimensiuni la două aeroporturi din Londra și la cea mai importantă gară, relatează Reuters.

Cele trei dispozitive, trimise la aeroporturile Heathrow și Londra City și la stația London Waterloo, ”par capabile să aprindă inițial un foc mic când sunt deschise”, a spus Poliția Metropolitană.

”Poliția Metropolitană anti-tero tratează incidentele ca fiind legate între și păstrează mintea deschisă cu privire la motive”, a adăugat Poliția.

Nimeni nu a fost rănit de către aceste dispozitive, iar serviciile nu au fost afectate.

We're treating the incidents as a linked series & keeping an open mind regarding motives. Flights at Heathrow & City Airport have not been effected. Train services at Waterloo Station continue to operate. As a precaution, some DLR services were suspended but now fully operational