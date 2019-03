Atac dur al lui Iordache la adresa lui Tudorel Toader: Când ai greșit, îți dai demisia sau ești remaniat / Toader: Am înțeles că îndemnurile dvs vor să mă provoace mai mult la un angajament public, ceea ce nu voi face

Deputatul PSD a avut și o recomandare pentru Toader: "Am câștigat în Parlament pentru că am reușit să așezăm la aceeași masă și puterea, și opoziția, și asociațiile magistraților (...) Domnule ministru, înainte de a da lecții la televizor, ar fi trebuit să procedați ca doamna Dăncilă, care a inițiat consultări cu magistrații și a dezamorsat criza din justiție".

"Domnule ministru, am luat voturi să fim la putere ca să ne îndeplinim ce am promis - o justiție în slujbă cetățeanului, ca să nu mai fie abuzuri. Avem o decizie și am stabilit de peste două luni cu privire la articolele constituționale din codurile penale. Aveți obligația să ne spuneți azi și acum când veți da ordonanța. Sincer, domnule ministru, am înțeles că tot ce ați făcut dumneavoastră e bine, iar ce e rău e în Parlament. Eu aș spune nu, pentru că noi aici am ascultat pe toata lumea, inclusiv opoziția. Luați exemplul doamnei Viorica Dăncilă - ascultând pe toată lumea, putem avea niște legi mai bune”, a spus Iordache.

Concluzia deputatului PSD: "Când consideri că ai greșit, fie îți dai demisia din funcția de ministru, fie ești remaniat".