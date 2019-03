Reacția ministrului Educației după ce un învățător a corectat un cuvânt scris corect de un elev de clasa a II-a. „Să-l trimitem într-un program de evaluare, să vedem dacă mai poate rămâne la catedră”

Un elev din clasa a II-a B de la Colegiul Mihai Eminescu din Iaşi a fost depunctat de învăţător pentru că a scris patinoar. Dascălul i-a tăiat patinoar şi i-a pus „patinuar”. Când s-a dus acasă, elevul s-a dus să consulte DEX-ul şi când a văzut că avea dreptate l-a întrebat pe tatăl lui cu ce a greşit.Toată întâmplarea a fost postată de tatăl băiatului pe pagina lui de Facebook. La comentariile postării a intervenit şi mama copilului care a povestit că a fost să discute cu învăţătorul, dar acesta nu a înţeles. "Am fost astăzi „în vizită” la domnul învățător. I-am expus problema, iar dânsul m-a invitat ironic să consult dicționarul. Să râd sau să plâng?", s-a întrebat mama.Întrebată despre acest caz, ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat marţi că învăţătorul din Iaşi, care a corectat scrisul corect al unui copil, va fi trimis într-un program de evaluare, iar directorul şcolii va avea rolul de a rezolva punctual situaţia."Am văzut. Regret nespus şi o să mă interesez ce caută doamna aceea învăţătoare sau ce o fi domnia sa, care corectează scrisul corect al unui copil. M-a revoltat şi pe mine", a spus Ecaterina Andronescu, la Parlament, potrivit Agerpres.Ea a spus că învăţătorul ar trebui trimis într-un program de evaluare pentru a vedea dacă mai poate rămâne la catedră."Să o trimitem pe doamna într-un program de evaluare, să vedem dacă mai poate rămâne la catedră, dacă ştie să scrie corect româneşte sau nu, acest lucru aş vreau eu să o întreb, şi să aflu ce a făcut directorul când a văzut acest lucru. (...) Să vedem după evaluare ce rezultă. Lăsaţi-mă să fac evaluarea, nu e un subiect care se închide aici. Eu sunt preocupată de faptul că încrederea în şcoala românească nu e la cotele normale pentru ca părinţii să fie convinşi că îşi trimit la şcoală copiii către profesori de la care au ce învăţa. Situaţia de acolo să o rezolvăm punctual şi să nu îi omorâm pe ceilalţi. (...) Primul lucru ca să îţi recunoşti un derapaj este să îţi recunoşti greşeala. (...) Aş pleda pentru rolul pe care directorul îl are în rezolvarea punctuală, în rezolvarea unor asemenea situaţii. Eu nu cred că directorul nu ştia cum scria acest domn învăţător şi de aceea nu am cum să mă uit cu ochii larg deschişi şi senini şi la directorul şcolii", a precizat ministrul Educaţiei.Ce a scris Ionel Tarnoveski pe Facebook: