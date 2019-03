Tudorel Toader își prezintă bilanțul, după doi ani de mandat: Există și aspecte negative, care trebuie eliminate / Raportul de activitate are 85 de pagini "în formă sintetizată"

Tudorel Toader își prezintă luni seară raportul de activitate pentru cei doi ani la conducerea Ministerului Justiției, documentul având 85 de pagini. El a susținut că există și "aspecte negative", care trebuie eliminate, și că a încercat în cei doi ani să pună în centrul activității lui cetățeanul.





Declarații ale ministrului Justiției:

- Am încercat în cei doi ani ca prin activitatea mea să punem în centrul activității cetățeanul care are dreptul să-și valorifice drepturile fundamentale din Constituție și din legi, cetățeanul care are nevoie de acest serviciu de interes public - actul de înfăptuire a justiției

Penitenciare

Cartierul pentru Justiție

Institutul pentru criminologie

- Raportul are 85 de pagini- Mulțumesc colegilor din minister fără de care nu erau posibile aceste rezultate din raport și celor cu care am colaborat și care sunt din alte ministere- Am încercat să realizăm o radiografie a sistemului judiciar, să vedem unde sunt anumite aspecte ce trebuie înlăturate sau consolidate- Ați văzut că sunt și aspecte negative care trebuie eliminate sau consolidate- Nu am vorbit în raport despre activitățile curente ale ministerului, care se desfășoară indiferent ce ministru va fi - avizarea actelor normative propuse de alte ministere, pentru că ultimul aviz vine de la Ministerul Justiției- Cuvintele cheie din raport:- Când am venit ministru se vorbea foarte acut despre condițiile necorespunzătoare din penitenciare. A existat decizia pilot, am făcut o foaie de parcurs pentru CEDO cu măsurile de ameliorare a condițiilor din penitenciare. Personal am mers la CEDO și am prezentat acea foaie de parcurs- Sigur că nu s-a rezolvat, pentru că problema devenise una sistemică, pe care nu puteai să o rezolvi într-o lună, un an- Ulterior, am discutat și încheiat cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei un acord pentru construirea a 2 penitenciare, a unui centru de sănătate pentru funcționarii din penitenciare, a unui centru de pregătire și formare, în Pantelimon, pentru cei peste 13.000 de funcționari publici din penitenciare- În același context, am elaborat un proiect de lege pentru finanțarea activităților din penitenciare - sunt penitenciare în Europa care valorifică creațiile, lucrările realizate de deținuți, cum ar fi o sculptură. Este o formă de reintegrare socială- Se va dezvolta pe o suprafață de peste 10 hectare. Nu e o idee nouă. Am rugat să facem un scurt istoric- de la Nicolae Iorga, până la fapte.- Trebuie să judecăm nu după declarații, ci după fapte, și atunci vom face un scurt istoric privind acest carier. Vom arăta memorandumurile aprobate de Guvern, finanțarea de către Banca Mondială, în curs de finalizare, măsurile de evaluare din partea BM.- Astăzi lucrăm la proiectul pentru exproprieri, iar de la acel moment Banca Mondială vine cu banii, licităm proiectarea, apoi execuția- Vreau ca arhitectura acestui cartier să fie solemnă, să preia ceva dacă se poate din arhitectura Curții de Apel- Încercăm să aducem arhitecți francezi- Am inițiat 2 HG pentru scoaterea la concurs a unor posturi- despre- la Înalta Curte vedeți pe hol documente depozitate- Pentru a degreva bună parte din spațiile ocupate de arhivă, am propus construirea a 15 arhive la nivelul fiecărei cuți de apel- Pe raza fiecărei curți de apel vom avea câte o arhivă modernă și funcțională