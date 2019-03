VIDEO UPDATE Solistul trupei Prodigy, Keith Flint, s-a sinucis. Artistul a fost găsit mort de poliție

Keith Flint, solistul trupei Prodigy, în vârstă de 49 de ani, a fost găsit mort luni dimineață, în casa sa din Essex, informează Guardian. Potrivit The Sun, artistul s-a sinucis.





Co-fondatorul trupei Prodigy, Liam Hewlett, a precizat că Flint ”și-a luat viața”.







Renumit pentru tunsoarea sa cu coarne diavolești, tatuaje și prezență scenică de-o intensitate aparte, ultima sa apariție într-un spectacol a avut loc luna trecută, în Noua Zeelandă, el aflându-se într-un turneu programat să aibă loc până în luna mai.







Decesul a fost confirmat de un purtător de cuvânt al poliției locale. ”Am fost alertați pentru a verifica starea unui bărbat de la adresa Brook Hill, North End, luni, în jurul orei 8.10„, a spus el.





”Odată ajunși la fața locului, din păcate, un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost declarat mort. Decesul nu este considerat unul suspect„, a mai spus purtătoru de cuvânt al poliției.







Inițial dansator al grupului, Flint a fost vocea pentru cele mai cunoscute single-uri ale trupei, Firestarter și Breathe, care s-au plasat primele în topurile muzicale. Ulterior, a devenit manager în lumea motocicliștilor.













Cu aspectul său punk și privirea intensă, Flint a devenit una dintre cele mai emblematice figuri ale muzicii din Marea Britanie în anii 90. S-a alăturat trupei Prodigy, formată inițial de Liam Howlett în 1990, ca dansator, iar apoi a devenit solistul trupei alături de rapperul Maxim.







De la debutul lor din 1992, toate cele șapte albume ale grupului au ajuns numărul 1 în topurile britanice, cel mai recent album fiind No Tourists, lansat în noiembrie 2018, care conține, printre altele, piesele: We live forever și Light up the sky.