Ministrul polonez de Externe acuză Uniunea Europeană că tratează diferit țările din Est, inclusiv România

"Ne tratează diferit doar pentru că vor să-şi afirme interesele naţionale, vor să ne slăbească poziţiile în negocierile pentru buget, de exemplu. Pur şi simplu nu mai vor să contribuie la bugetul UE ca până acum şi vor să arate că noi nu cheltuim banii cum trebuie şi că facem probleme”, a declarat Jacek Czaputowicz, ministrul de Externe al Poloniei, într-un pentru Digi24.

Modificările legilor justiţiei din câteva ţări europene au contribuit la divizarea dintre statele vestice şi cele estice, care sunt membre ale Uniunii Europene. Statul de drept este un principiu de bază ale proiectului european, iar el se susţine doar dacă justiţia este independentă. Polonia a fost primul nume pe care au început să-l rostească tot mai apăsat, de la tribunele instituţiilor UE, liderii blocului comunitar, legat de respectarea statului de drept.

Întrebat de ce partidele aflate la putere în Polonia iau măsuri despre care ştiu că vor genera proteste atât pe plan intern, cât şi la vârful UE, ministrul polonez de Externe a susținut că reformele în justiție erau necesare şi existau în programul electoral, astfel că a trebuit respectată promisiunea făcută cetăţenilor.

"Sistemul juridic din Polonia era ineficient, era corupt, deci trebuia să îl schimbăm. Iar o parte a reformelor a vizat Curtea Supremă. Am introdus aceste schimbări şi există diverse opinii despre ce se întâmplă în Polonia din partea Comisiei Europene. Comisia Europeană s-a adresat Curţii Europene de Justiţie, s-a adoptat o hotărâre care oprea această reformă a Curţii Supreme. Şi am respectat această hotărâre, deci chestiunea este închisă. Dar problema rămâne, sistemul trebuie reformat, iar opiniile diferă, aşa cum am spus", a declarat ministrul polonez.

În acest context, el a susinut că Uniunea Europeană foloseşte standarde duble în relaţia cu diferite ţări, între care România.

"Noi suntem trataţi nedrept, aceleaşi decizii sunt acceptate în cazul altor ţări, iar CE nu reacţionează. Acelaşi lucru se întâmplă cu alte ţări din regiune, România, Ungaria, ţările baltice. Există o tendinţă de a nu fi trataţi la fel ca alte ţări din UE. Iar noi trebuie să protestăm împotriva acestei poziţii şi o facem. Pentru că cetăţenii noştri acceptă şi sprijină integrarea europeană, dar cu condiţia să avem aceleaşi drepturi ca cetăţeni, ca ţară, precum alţi membri UE", a adăugat ministrul de Externe al Poloniei.