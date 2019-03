Reacția directorului CFR Călători după ce Cuc a anunțat că vrea schimbarea lui: Ceea ce s-a întâmplat ieri este din vina CFR SA, nu a mea. A demis pe cineva din conducerea CFR SA?

El a susținut că ministrul Transporturilor nu ține cont de rezultatele lui și că nu știe lucrurile grave legate de infrastructură.

Directorul CFR Călători a mai spus că nu a fost contactat de ministru, nu i s-a cerut demisia și nici nu și-o va da, pentru că el și-a făcut treaba "cum scrie la carte".

"Am depășit sezonul estival cu o lipsă de vagoane imensă, am depășit iarna cu o lipsă imensa. Când am preluat mandatul aveam 30 de defectări de locomotivă pe zi , am ajuns ca într-un an să avem sub 5. Domnul ministru nu cunoaște aceste lucruri. Dânsul face confuzie între CNCP CFR SA si CFR Călători. Ca să fie foarte clar - eu nu demisionez. Decizia de a mă schimba e profund nedreaptă, fără o analiză a activității mele", a adăugat directorul CFR Călători.

"Este foarte corect că se ve pune în discuție schimbarea mea din funcție, însă domnul ministru nu a făcut nicio referire la rezultatele pe care eu le-am avut de un an, de când sunt în funcție. Dânsul s-a legat de niște vorbe, nu de context. Eu conduc CFR Călători, iar CFR Călători nu are în obiectul de activitate întreținerea și mentenanța liniilor de cale ferată. Ieri au fost trei evenimente. În afara celor două deraieri de tren, s-a rupt o inimă de macaz în Depoul București Călători. Toate trei țin de CNCP CFR SA, nu de CFR Călători. Ori domnul ministru mă acuză pe mine de lucruri care țin de infrastructura feroviara. Domnul ministru a demis pe cineva din conducerea CNCP CFR SA pentru ce s-a întâmplat ieri?", a declarat pentru HotNews directorul CFR Călători.