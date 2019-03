Premierul Viorica Dăncilă ar urma să meargă luni în plenul Camerei Deputaţilor, la solicitarea parlamentarilor liberali, pentru a da explicații pe tema controversatei Ordonanţe a lăcomiei. Dăncilă merge în Parlament în contextul unui nou avertisment transmis Guvernului de către oficialii europeni privind necesitatea modificării OUG 114.

În ședința de luni a plenului Camerei Deputaţilor, programată de la ora 16.00, ar urma să meargă și Viorica Dăncilă, chemată de liberali la "Ora prim-ministrului", la dezbateri cu tema "Opriţi Ordonanţa Lăcomiei, Ordonanţa care bagă România în faliment", potrivit programului Camerei Deputaților.

Scrisoarea vine în contextul în care și alte autorități europene au transmis îngrijorările lor cu privire la această Ordonanță dată fără consultarea celor pe care îi reglementează drastic.

Cu toate acestea, sâmbătă, Darius Vâlcov, consilier al premierului, a spus că Ordonanța nu va fi modificată și că nu vede ”deocamdată” niciun efect al ei.

"Nu este vorba despre ce am fi noi dispuși să renunțăm. Este vorba că, din momentul în care această ordonanță s-a spus am ținut și ținem clar la unele puncte: plafonarea pentru consumatorii casnici a prețurilor la gaze și la energie electrică care au crescut cu peste 60%, în doar trei ani”, a declarat Darius Vâlcov, într-o intervenție telefonică la Antena 3.





OUG nr. 114/2018 prevede plafonarea acestor prețuri din 68 lei/Mwh, de la începutul lunii aprilie 2019.





"Doi la mână, implicarea băncilor în creditarea românilor, fie că vorbim de firme românești, fie că vorbim de persoane fizice, la un nivel apropiat de media Uniunii Europene, în special de media din zona est-europeană este un punct extrem de important. Acest lucru noi ni-l dorim și acolo va trebui să ajungem. (...) Aici este suficient să ne înțelegem. Nu ne trebuie semnături”, a mai afirmat Vâlcov.





Ordonanța de la finele anului trecut a introdus taxa pe activele băncilor, care este de 0,1-0,5%, la un ROBOR mediu trimestrial de peste 2%, crescând cu câte un pas de 0,5 puncte procentuale. Atât consilierul premierului, cât și ministrul Finanțelor Publice au susținut că această taxă a fost introdusă pentru a descuraja băncile să aplice un nivel al ROBOR prea ridicat la creditele populației.

Consilierul premierului pe probleme economice a menționat că în prezent există consultări cu mediul de afaceri în ceea ce privește o eventuală modificare a OUG nr. 114/2018.





"Există consultări, dar bineînțeles că, la final, în urma consultărilor... De la început am știut că aceste patru domenii cheie și domenii în care prețurile au crescut fără precedent în alte țări, în momentul în care se vor închide aceste robinete, se va da drumul la banii de lobby și vom avea avocați zeloși care vor țipa la televiziuni pentru a apăra interesele acestor companii. Companiile majoritare din România n-au de suferit sub nicio formă în urma Ordonanței 114. Noi am spus: «Haideți să oprim lăcomia la un nivel acceptabil», pentru că se sărise calul”, a detaliat Vâlcov.





Consilierul premierului a mai susținut că, deocamdată, nu se vede niciun fel de efect al OUG nr. 114/2018.