„O zi despre cutremure” - serie de evenimente pentru conștientizarea riscului seismic organizate de INFP luni, la 42 de ani de la cutremurul din '77

Program preliminar și locații evenimente:

Vorbim deschis despre cutremure - inițiative pentru reducerea riscului seismic



Biblioteca Națională a României (parter și parcare), Bd Unirii, nr 22, București

Simpozionul „Cutremurele vrâncene: o provocare pentru geoștiințe și pentru societate”



Academia Română (aula), Calea Victoriei, nr 125, București

Tur ghidat „Bucureștii și cutremurele”



Punct de start: Fântâna de la Universitate, Bd. Nicolae Bălcescu nr 1 - Piața 21 Decembrie 1989 (lângă Facultatea de Arhitectură și Facultatea de Geografie)

Reunite sub genericul „O zi despre cutremure: perspective de reducere a riscului seismic” , evenimentele organizate de INFP, împreună cu partenerii săi (DSU, IGSU, ONG-uri etc.), în București (la Biblioteca Națională, la Academia Română), sunt dedicate publicului larg, cei interesați putând afla, direct de la experți, informații necesare despre cutremure, rezultate ale cercetărilor recente din domeniul seismologiei și ingineriei seismice, ce mijloace concrete de reducere a riscului seismic există și cum pot fi folosite pentru a reduce efectele cutremurelor asupra societății.„Pe 4 martie 1977, la ora locala 21:21, în zona Vrancea, la 94 km adâncime, se producea un cutremur cu magnitudinea-moment (Mw) de 7,4, eliberând o energie mai mare decât cea a 126 de bombe similare celei de la Hiroshima.Cutremurul a produs cele mai mari distrugeri pe teritoriul României din ultimele secole, mai mari chiar și decât evenimentul din 10 noiembrie 1940 (mai puternic, dar mai adânc). Datele oficiale arată că 1.578 de persoane și-au pierdut viața în România (din care 90% în București) și 11.321 au fost rănite, în principal datorită prăbușirii clădirilor. Au fost 120 de victime și în Bulgaria, și 2 în Republica Moldova.Cutremurul a doborât sau avariat grav aproape 33.000 de locuințe, lăsând fără locuință peste 200.000 de oameni; a afectat 763 de unități industriale, avariind grav 11 spitale și 374 de grădinițe și școli. Din 40 de județe, 23 au fost grav afectate. Un raport din 1978 al Băncii Mondiale indică o valoare a pagubelor economice totale de 2 miliarde de dolari”, amintește INFP în comunicat.„Nu dorim ca acea zi să fie uitată, dar la fel de mult nu dorim ca ea să se repete. La 42 de ani de la cutremurul devastator din 1977, considerăm că este necesar să creștem nivelul de conștientizare a riscului seismic și să vorbim despre măsurile concrete de reducerea a acestuia. (...) Prin prisma evenimentelor organizate pentru publicul larg, dorim să marcăm trecerea de la o abordare comemorativă la una focalizată pe acțiuni menite să preîntâmpine și minimizeze impactul viitoarelor cutremure asupra societății”, mai transmis reprezentanții INFP.10:00 - 18:00 Expoziția Mobilă despre Cutremure (MOBEE), Caravana „Fii pregătit” a IGSU, prezentări despre cutremure și proiecte din domeniu, lansarea broșurii „Informații esențiale despre cutremure”, lansarea turului ghidat digital „Bucureștii și cutremurele”, prezentare colecției „4 martie 1977 și după…”: Cutremurele din Vrancea în studii, reportaje, mărturii, evocări, albume din colecțiile Bibliotecii Naționale, expoziție de fotografii, sesiuni de întrebări cu specialiști din domeniu etc. (intrarea liberă)10:00 - 15:00 Prezentări științifice și panel de discuții pe marginea unor tematici de acțiune concretă: știința și tehnologia în folosul acțiunilor de reducere a riscului seismic și securitate; educația ca mijloc de conștientizare și creștere a rezilienței; comunicarea și percepția riscului seismic (intrare liberă)Trei tururi ghidate gratuite ce vor spune povestea efectelor cutremurelor majore asupra Bucureștilor, dar și a contextului actual: de ce sunt atâtea clădiri vulnerabile seismic și care sunt perspectivele de îmbunătățire a situației. Ore de start: 11, 14 și 17, durata: 2 ore 30 min, 50 de participanți la fiecare tur înregistrați în prealabil pe https://goo.gl/forms/zzCb113v0pdkMTF83 - Bd. Ferdinand I, nr. 33 (Foişorul de Foc) – poate fi vizitat gratuit în ziua de 4 martie 2019, orele 08:00 - 17:00