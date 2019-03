Cioloş despre o candidatură a sa la prezidenţiale: E o posibilitate, pot să fie şi altele

"Ne gândim la o formulă comună cu USR-ul pentru toate alegerile care vor urma până în 2020, dar deocamdată am discutat concret şi am ajuns la o formulă concretă pentru alegerile europarlamentare şi o să luăm lucrurile etapă cu etapă. De principiu, am discutat cu USR că o să mergem în parteneriat şi pentru prezidenţiale şi pentru locale şi pentru parlamentare, dar deocamdată ne concentrăm pe alegerile europarlamentare", a explicat Cioloş, citat de Agerpres.Întrebat dacă va fi candidatul Alianţei 2020 USR-PLUS la alegerile prezidenţiale, Dacian Cioloş a răspuns: "Este o posibilitate, dar pot fi şi alte posibilităţi".