VIDEO Atac dur al lui Dragnea la adresa lui Iohannis: Ce suflet să ai, cât de rău să fii ca să blochezi bugetul? Este deasupra legii, are dosare cu case mătrășite

La conferința de alegeri a PSD Caraș-Severin participă câteva sute de social-democrați, iar Liviu Dragnea le-a cerut acestora să îl aplaude pe Klaus Iohannis, care nu a făcut nimic pentru România și este deasupra legii.

"Am o întrebare simplă - ce a făcut cât a fost președinte? Eu nu am găsit un lucru, un gest care să fi ajutat România și pe români. Am văzut că e deasupra legii, am văzut case mătrășite, zeci de dosare închise pentru acest om. Cum să fii, ce suflet să ai sa blochezi bugetul României numai gândindu-te la cei 4 milioane de copii care nu primesc alocația mărită de la 1 martie? Cum poți să fii atât de rău?", a afirmat Dragnea.

Liderul PSD a susținut că un obiectiv foarte important pentru PSD este "ca acest om să nu mai prindă un mandat de președinte".

"Să știți că niciodată nu vorbește România de bine în afara țării pentru că nu poate", a declarat Liviu Dragnea.

El a mai susținut că PSD nu a declanșat procedura de susppendare din funcție a președintelui Iohannis pentru că "nu mai vrea scandal".

