Kovesi spune că înainte de votul din Parlamentul European a mers la o biserică ortodoxă din Bruges: M-am întâlnit acolo cu mulți români care m-au încurajat

Kovesi a mai spus că nu regretă nimic din cariera sa și din alegerile pe care le-a făcut. Vorbind despre candidatura pentru postul de procuror șef european, ea a afirmat că nu a spus nimănui, doar familiei.

Laura Codruța Kovesi a câștigat votul în Comisia LIBE pentru șefia Parchetului European . Fosta șefă a DNA a obținut 26 de voturi, urmată de candidatul Franței, Jean-François Bohnert (22 de voturi) și cel german, Andrés Ritter, care a obținut un vot. Acesta este mandatul cu care Parlamentul European va merge să negocieze cu Consiliul UE cine va fi viitorul șef al Parchetului European.

Kovesi a declarat, în emisiunea Andreei Esca de la Europa FM, că ea crede în Dumnezeu și că merge la biserică."Acum înainte de audierea în Parlamentul European, am fost la o biserică ortodoxă din Bruges. Au fost mulți români. Nu mă așteptam să fie atâția. Am fost impresionată că au fost foarte mulți copii. A fost o slujbă frumoasă. Când s-a terminat slujba, cineva gătise cozonac și sarmale. Am primit și eu. Oamenii m-au încurajat. Urmăriseră știrile. Știau de ce sunt în Belgia și m-au încurajat și mi-au zis că îmi țin pumnii”, a afirmat Laura Codruța Kovesi.Ea a spus că a discutat cu românii de acolo despre modul de viață din Belgia.