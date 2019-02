[P] Cel mai așteptat târg educațional internațional al anului se organizează la începutul lui martie în București, Iași și Timișoara. British Council devine partener oficial al World Education Fair

"Avem un mesaj foarte clar de transmis tinerilor români care doresc să studieze în Marea Britanie, din partea universităților și liceelor din UK. Acestea își păstrează traseul pozitiv și optimist în ceea ce privește primirea românilor în spațiul britanic de învățământ. De altfel, în acest an avem cea mai masivă participare a instituțiilor de învățământ britanice la un astfel de eveniment, ceea ce demonstrează încă o dată deschiderea sistemului din UK pentru a primi studenți români", declară Nigel Bellingham, Director, British Council România.UK rămâne cea mai populară destinație de studiu, iar numărul românilor care au plecat anul trecut la studii în Marea Britanie a crescut cu 10% față de anul academic anterior, de la 2540 în 2017-2018, la 2800 în 2018-2019, conform datelor UCAS.Destinația de studiu cu cea mai mare creștere în ultimul an este Olanda, date fiind condițiile din ce în ce mai favorabile implementate de universitățile din această țară, fiind pe locul 2 în topul preferințelor clienților IntegralEdu."În 2018 numărul tinerilor români care au plecat la studii în Olanda a crescut cu 22%, față de 2017. Unii dintre factorii importanți care au condus la această creștere rezidă în deschiderea universităților către tinerii din România, sistemul modern de predare, dar și diversificarea și mai mare a programelor de studiu în limba engleză. Astfel încât aproape toate programele de studiu în limba olandeză au și corespondent în limba engleză", declară Madeleine Popescu, Consultant și Career Tests Coordinator, IntegralEdu.Alte destinații preferate de tinerii români, pentru toate nivelurile de învățământ sunt: țările nordice, Elveția, Franța, Germania, Austria, SUA și Canada.Pe toate destinațiile de studiu internaționale creșterea medie a numărului de tineri care accesează aceste programe prin IntegralEdu este de 20% față de 2017-2018. "În calitate de consultanți educaționali, observăm preferința tinerilor pentru destinații tradiționale, în sensul că își doresc să meargă să studieze într-o anumită țară, doar pentru că destinația respectivă este la modă. Deseori, în urma proceselor de evaluare și îndrumare, opțiunile în ceea ce privește țara și programul de studiu se modifică. Aici ne ajută foarte mult și instrumentele interne precise, dezvoltate de specialiștii de la Cambridge Occupational Analysts, pentru direcționarea tinerilor către domeniile de studiu care li se potrivesc cu adevărat", precizează Madeleine Popescu.Marea Britanie rămâne în topul destinațiilor și pentru edutabere în străinătate. Anul acesta, IntegralEdu a înregistrat o creștere de 65% pentru EduTaberele din Marea Britanie , comparativ cu încrieriile efectuate până la aceeași perioadă a anului trecut. Următoarele destinații preferate de familiile din România sunt: Germania, Franța, Elveția, Portugalia, Spania. Din acest an, în portofoliul de edutabere s-a configurat o nouă destinație deluxe în Dubai, organizată de Bucksmore Education, care va fi prezentă și în cadrul WEF. Cazarea se face într-un campus ultramodern, iar tinerii sunt invitați să înțeleagă mai mult și să se pregătească pentru aplicații la universități de top, dar și să facă activități pe care nu le vor uita toată viața, cum sunt excursiile safari.Costurile pentru edutabere variază în funcție de tipul de tabără, program, locație, activități, pornind de la 700 euro pentru două săptămâni în Bulgaria, 1150 lire sterline în Marea Britanie, ajungând și până la 6000 franci elvețieni, tot pentru două săptămâni, în Elveția.La WEF București vor participa peste 70 instituții de învățământ din țări precum: Marea Britanie, Olanda, Austria, Germania, Danemarca, Elvetia, Spania, Grecia, Luxemburg, Cipru, Polonia, SUA, care își vor prezenta mii de oferte educaționale tinerilor români și familiilor acestora. După București, universitățile, liceele și centrele de cursuri și de EduTabere vor porni prin țară în săptămâna 4-10 martie și vor opri la Iași (4 martie) și Timișoara (6 martie). Evenimentul de la București va avea loc la hotel Radisson Blu, cel din Iași la hotel Internațional, iar în Timișoara la hotel Timișoara. Cei interesați să participe se pot înscrie online pe www.worldeducation.ro sau direct la birourile de înregistrare din cadrul evenimentului. Participarea este gratuită.