Tensiunea din Cașmir crește cu încă un grad: India anunță lovituri preventive împotriva unei „grupări islamiste” din Pakistan / Islamabad: Ne rezervăm dreptul de a răspunde adecvat

Versiunea Indiei







New Delhi nu a oferit detalii legate de modalitățile militare ale acestei acțiuni, dar presa locală a vorbit despre un bombardament aerian condus de avioane de vânătoare Mirage 2000. Pakistanul afirmase anterior că a respins o scurtă incursiune a armatei aeriene indiene deasupra Cașmirului.





Versiunea Pakistanului



Payload of hastily escaping Indian aircrafts fell in open. pic.twitter.com/8drYtNGMsm — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) February 26, 2019









Perioada electorală







Pakistanul a respins "afirmații interesate, imprudente și fictive" ale Indiei, potrivit unui comunicat al autorităților din Islamabad."India a comis o agresiune intempestivă la care Pakistanul va răspunde la momentul și locul pe care le va alege", se arată în acest comunicat, publicat după o reuniune la care au participat mai mulți miniștri și comandanți de rang înalt ai armatei pakistaneze.Ambasada Pakistanului la București afirmă, într-un comunicat, că actuala situație din Cașmir este generată de refuzul Indiei de a permite un referendum pentru autodeterminare a populației din regiune, „care a fost asigurat prin multiple rezoluții ale Națiunilor Unite”.Tensiunile sunt foarte puternice întrei cei doi „frați dușmani„ din Asia de Sud după atentatul sinucigaș din Cașmirul indian, în care și-au pierdut viața cel puțin 40 membri ai forțelor paramilitare indiene în 14 februarie și care a fost revendicat de gruparea islamistă insurgentă Jaish-e-Mohammed (JeM), din Pakistan.Comunitatea internațională se teme de o escaladare întrei cei doi vecini și rivali, ambii puteri nucleare și care au purtat mai multe războaie în trecut, în special legate de regiunea Cașmirului, revendicată de cele două țări.China a făcut apel marți la "reținere"."La primele ore ale dimineții, India a lovit cea mai mare tabără de antrenament a Jaish-e-Mohammed la Balakot", a declarat Vijay Gokhale, un înalt oficial al diplomației indiene, într-o conferință de presă.În Pakistan există două localități: una situată în imediata apropiere a liniei de încetare a focului în Cașmir, și alta mai departe în teritoriul pakistanez, în provincia Khyber Pakhtunkhwa (KPK). New Delhi nu a precizat care dintre cele două localități a fost lovită."În această operațiune, un foarte mare număr de teroriști, formatori, înalți comandanți și jihadiști antrenați pentru atentate sinucigașe ai Jaish-e-Mohammed au fost eliminați", a spus Gokhale.Potrivit autorităților indiene, JeM, una dintre grupările armate cela mai active împotriva New Delhi în rebeliunea separatistă din Cașmir, pregătea noi atacuri sinucigașe în India."Având în vedere pericolul imediat, o lovitură preventivă a devenit absolut necesară", a spus Gokhale, calificând acest raid drept "o acțiune preventivă non-militară" și care a vizat "specific tabăra JeM"."Confruntate cu răspunsul oportun și eficient al armatei aeriene pakistaneze, (avioanele indiene) au eliberat în grabă o încărcătură utilă care a căzut în apropiere de Balakot. Fără victime sau pagube", a scris pe Twitter purtătorul de cuvânt al armatei pakistaneze, generalul Asif Ghafoor. Nu se știe despre ce tip de încărcătură este vorba.Generalul a publicat ulterior fotografii care arată impactul acestei încărcături și bucăți de metal topit într-un loc împădurit."India a încălcat încetarea focului și ne rezervăm dreptul de a răspunde de manieră adecvată", a denunțat ministrul Afacerilor pakistaneze de externe Shah Mehmood Qureshi.Analistul militar pakistanez a apreciată că "inițiativa Indiei, care a vizat satisfacerea opiniei publice indiene, este periculoasă"."Dacă astfel de acțiuni continuă, ele se pot transforma într-un conflict major care nu va servi decât la aruncarea regiunii într-o gravă criză", a declarat acesta, pentru AFP.India acuză de mult timp Pakistanul că susține pe ascuns infiltrările insurgenților în Cașmirul indian, ceea ce Islamabadul a dezmințit tot timpul.Descriind operațiunea de marți drept o "acțiune preventivă non-militară" care a vizat doar o grupare islamistă, și nu statul pakistanez, New Delhi încearcă să limiteze repercusiunile lăsând o poartă deschisă, arată Samir Saran, președintele Observer Research Foundation din New Delhi.Mesajul adresat astfel de India Pakistanului este că "nu dorim o escaladare. De aceea noi spune că este o măsură preventivă. Nu e nevoie de război, dacă nu îl vreți", a apreciat acesta.Atentatul din 14 februarie a stârnit un val de furie în India și apeluri la represalii. Premierul Narendra Modi, care cultivă imaginea unui om forte și dorește un al doilea mandat în primăvară, este sub presiunea opiniei publice și a analiștilor pentru a recurge la o replică dură.În 2016, ca represalii la atacul unei baze militare indiene de un comando pakistanez, premierul indian a ordonat o serie de raiduri de-a lungul liniei de încetare a focului în Cașmir.Aceste "lovituri chirurgicale" au fost însă făcute publice și reprezintă un element cheie al comunicării politice a naționaliștilor hinduși. Au fpcut chiar obiectul unui film, lansat în cinematografe în ultimele săptămâni.