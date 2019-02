Digi Sport: "Suntem făcute isterice, iraționale sau nebune!" Cum apare Simona Halep, în clipul revoluționar Nike

Simona Halep (27 de ani) a semnat, la începutul anului trecut, un contract cu un nou sponsor tehnic - Nike. Sportiva noastră a apărut acum în ultimul clip promovat de gigantul american: o reclamă revoluționară, care a fost difuzată pentru prima dată la gala premiilor Oscar.Sub sloganul "Show them what crazy dreams can do (n.r. Arată-le ce pot face visurile nebune)", Nike a realizat un spot menit să promoveze egalitatea între sexe și să susțină demersurile femeilor din întreaga lume. Clipul a fost lansat la 30 de ani de la campania "Just Do It", care a devenit ulterior sloganul Nike. Simona Halep apare în acest clip revoluționar în timp ce rupe o rachetă, iar pe fundal se aude discursul Serenei Williams, care vorbește despre momentele de furie de pe teren: "Când ne enervăm, suntem făcute isterice, iraționale sau nebune".