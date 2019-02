Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni: Temperaturi maxime de până la 15 grade şi precipitaţii începând din 1 martie

În, până în data de 1 martie, media temperaturilor maxime va fi în creştere, de la 5 grade în prima zi, până la 13 grade. În data de 2 martie, media maximelor termice va scădea cu aproximativ 4 grade, apoi se va încălzi din nou, astfel că, în 5 martie, aceasta va atinge 16 grade, fiind mult mai ridicată decât în mod normal la această dată. Ulterior, până la sfârşitul intervalului de prognoză, nu vor mai fi variaţii termice semnificative. Media temperaturilor minime va urma o evoluţie relativ asemănătoare. Cel mai frig va fi în primele dimineţi, când media minimelor termice se va situa în jurul valorii de -5 grade, iar cel mai cald în ultimele, când media lor va fi de 4 grade. Din data de 1 martie, trecător, vor fi posibile precipitaţii în general slabe cantitativ, aproape în fiecare zi.În, vremea se va încălzi până în data de 1 martie, de la o medie a temperaturilor maxime de 5 grade, în prima zi, până la 11 - 12 grade, şi de la o medie a temperaturilor minime de -7 grade la început, până la două grade Celsius. În următoarele două zile, atât media temperaturilor maxime, cât şi a temperaturilor minime va scădea cu 3 - 4 grade. În zilele care vor urma valorile termice vor fi, în general, în creştere, iar media maximelor va fi între 12 şi 15 grade, iar a minimelor între zero şi 4 grade. Probabilitatea mai mare de precipitaţii, în general slabe şi trecătoare, va fi pe 1 şi 2 martie, precum şi după data de 5 martie.În, media temperaturilor maxime va creşte de la 3 grade în prima zi, până la 9 - 10 grade, în data de 1 martie. În următoarea zi se va răci cu aproximativ 4 grade, apoi se va încălzi din nou, astfel că, în data de 5 martie, media maximelor termice va fi de 13 grade. În zilele următoare nu vor mai fi variaţii semnificative. Media temperaturilor minime va fi negativă, dar în creştere treptată, de la -11 grade în prima zi până în jurul a zero grade, în a doua parte a celei de-a doua săptămâni. Trecător vor fi precipitaţii în general slabe cantitativ aproape în fiecare zi, dar mai ales începând din 1 martie.În, până în data de 5 martie, valorile termice vor fi în general în creştere, iar media maximelor va avea variaţii între 4 şi 10 grade şi a minimelor între -7 şi zero grade. Ulterior, temperaturile nu vor mai avea variaţii importante, media maximelor situându-se în jurul a 12 grade, iar cea a minimelor va fi de 1 - 2 grade. Probabilitatea de precipitaţii va fi în creştere după data de 28 februarie.În, în prima săptămână, media temperaturilor maxime va înregistra oscilaţii de la un interval la altul, respectiv o scădere până la 4 grade pe 27 februarie, apoi o creştere în intervalul 28 februarie - 1 martie, până la 10 - 12 grade şi, din nou, o scădere, spre valori de 5 - 6 grade, în zilele de 2 şi 3 martie. În a doua săptămână, valorile termice diurne vor fi, în general, mai ridicate decât cele specifice perioadei, maximele lor fiind cuprinse, în medie, între 11 şi 14 grade. Pe parcursul celor două săptămâni, media temperaturilor minime se va situa între -1 şi 3 grade, cu excepţia nopţilor din 26 februarie şi 3 martie, care vor avea o medie în jur de -3 grade. Vor fi precipitaţii slabe în intervalul 26 - 27 februarie, dar local şi în unele zilele ale intervalului 1 - 10 martie.În, media temperaturilor maxime va fi de 5 - 6 grade, până pe 27 februarie, apoi va creşte în intervalul 28 februarie - 1 martie până la 10 - 11 grade. Va urma o scădere spre valori de 6 - 7 grade, în zilele de 2 şi 3 martie. În a doua săptămână, valorile termice diurne vor fi, în general, mai ridicate decât cele specifice perioadei, maximele lor fiind cuprinse, în medie, între 10 şi 13 grade. Pe parcursul celor două săptămâni, media temperaturilor minime se va situa între zero şi 5 grade, mai puţin în nopţile din 26 februarie şi 29 februarie, când media valorilor termice ca fi în jurul a -2 grade Celsius. Vor fi precipitaţii slabe în intervalele 26 - 27 februarie şi 2 - 3 martie, dar local şi în unele zilele ale intervalului 4 - 10 martie.În, până pe 27 februarie, vremea va fi normală termic, cu o medie a temperaturilor maxime de 6 - 8 grade, urmând ca, în ultima zi a lunii februarie şi prima zi din martie, aceasta să crească spre valori de 12 - 14 grade, iar în zilele de 2 şi 3 martie media să scadă la 9 grade. În a doua săptămână, valorile termice diurne vor avea maxime mai ridicate decât cele specifice perioadei, a căror medie se va situa între 13 şi 16 grade. În următoarele două săptămâni, media temperaturilor minime va fi cuprinsă între -3 şi 3 grade, şi doar în primele două nopţi media minimelor termice va fi în jurul valorii de -5 grade. Precipitaţii slabe se vor semnala în intervalele 26 - 27 februarie şi 2 - 3 martie, dar local posibil şi în unele zile ale intervalului 6 - 10 martie.În, vremea va deveni normală din punct de vedere termic până pe 27 februarie, când media temperaturilor maxime va atinge 7 grade. Apoi, în 28 februarie şi 1 martie, această medie va creşte spre valori de 13 - 15 grade, dar va scădea în zilele de 2 şi 3 martie, la 9 grade. În a doua săptămână, valorile termice diurne vor avea maxime mai ridicate decât cele specifice perioadei, a căror medie se va situa între 13 şi 16 grade. Pe parcursul celor două săptămâni, media temperaturilor minime va oscila între -3 şi 3 grade, exceptând primele două nopţi, care vor avea o medie a minimelor termice în jurul valorii de -6 grade. Vor fi precipitaţii slabe, locale, în unele zile ale intervalului 1 - 10 martie.La, pe parcursul primei săptămâni, media regională a temperaturilor maxime se va încadra între -2 grade şi 3 grade, iar în cea de-a doua săptămână această medie va depăşi norma perioadei, fiind cuprinsă între 2 şi 5 grade. Media temperaturilor minime va fi permanent sub pragul de îngheţ, cu valori de la -7 la -3 grade, până pe 3 martie. În săptămâna 4 - 10 martie, tendinţa va fi de uşoară creştere, cu medii ale temperaturilor minime între -5 şi -1 grad Celsius. Se vor semnala precipitaţii în general slabe, mai ales ninsori, în intervalele 26 - 27 februarie şi 1 - 3 martie, dar local şi în unele zile din cea de-a doua săptămână de prognoză.Estimările sunt realizate folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia.