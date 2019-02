Violatorul Fentzel ieșise din pușcărie mai devreme și cu recursul compensatoriu votat de PSD-ALDE

a fost prins sâmbătă după ce a obligat două tinere să aibă raporturi sexuale cu el în câteva ore, a fost arestat pentru o perioadă de 30 de zile.

Bărbatul de 61 de ani, care şi-a petrecut jumătate din viaţă în închisoare pentru mai multe violuri, furturi şi tâlhării și caredupă ce a obligat două tinere să aibă raporturi sexuale cu el în câteva ore, a fost arestat pentru o perioadă de 30 de zile.

Sursele citate au precizat că Iulian Fentzel a fost condamnat prima oară pentru viol în 2003, când a primit 12 ani de detenţie. El a fost însă eliberat mai devreme, pentru bună purtare, de Judecătoria Moreni. În februarie 2009, acesta a violat o bucureşteancă pe care a şi tâlhărit-o, după care a plecat la Focşani, unde, împreună cu doi complici, a furat din sediul unei firme o geantă în care se aflau 200.000 de lei.









Sindicaliștii din sistemul penitenciar: Recidivă masivă a infractorilor din promotia Toader



Federația Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor a reacționat după noul caz de viol în care este implicat un recidivist eliberat mai devreme din închisoare și i-a amintit ministrului justiției, Tudorel Toader, că a promis măsuri pentru rezolvarea problemelor recursului comensatoriu:

„Recentul caz al violatorului în serie, liberat conditionat cu peste 1.000 de zile mai devreme, ca urmare a aplicării legii recursului compensatoriu și a sistemului automat de credite, este doar partea vizibilă a unui fenomen de recidivă masivă a infractorilor din promotia Toader. Această formă de executare în viteză a pedepselor cu închisoarea nu-i mai sperie.

Motiv pentru care îi reamintim ministrului Toader că acum 1 luna a promis măsuri urgente pentru rezolvarea problemelor recursului compensatoriu și implicit pentru protectia românilor plătitori de taxe și impozite care cad victime celor peste 15.000 de infractori puși deja în libertate, din care peste 70% vor recidiva.

Nici macar o (i)evaluare nu a fost prezentată publicului. În mass-media a apărut în schimb un proiect prin care Tudorel Toader își materializează intenția de a acorda despăgubiri financiare unui număr de peste 90.000 de foști deținuți puși în libertate înainte de octombrie 2018.

Poate că nu și-a înțeles exact mandatul, dar pentru cei peste 57.000 de lei de care beneficiază în fiecare lună ca slujbaș al statului sub formă de salariu, pensii și alte venituri - iată că se pot cumula - Tudorel Toader trebuie să fie ministrul justiției, nu al infractorilor sau al intereselor unui partid care se zbate să-i scape, oricare ar fi acela.

Tot la capitolul restanțe, dacă cumva urmează o (i)evaluare prezentată public, mai așteptăm informații despre Proiectul privind protecția victimelor infracțiunilor, anunțat și uitat acum 8 luni sau despre amplul proiect de modernizarea penitenciarelor - ceea ce a cerut CEDO de fapt, exact capitolul unde alocațiile bugetare sunt cele mai reduse din istoria recentă a instituției”. Federația Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor a reacționat după noul caz de viol în care este implicat un recidivist eliberat mai devreme din închisoare și i-a amintit ministrului justiției, Tudorel Toader, că a promis măsuri pentru rezolvarea problemelor recursului comensatoriu:

Fentzel (61 de ani) fusese condamnat la 12 ani și 4 luni de închisoare pentru viol, iar în 26 iulie 2018 a solicitat Judecătoriei Brăila liberarea sa condiționată, după executarea unei fracții, calculate și prin acumularea unui beneficiu de 432 de zile ca urmare a aplicării legii recursului compensatoriu 169/2017, prin care deținuții pot ieși mai devreme din închisoare pe fondul condițiilor grele de detenție.„Pentru a fi propozabil în vederea liberării condiţionate trebuie să execute un număr de 3706 zile, din care în cazul în care munceşte 926 zile considerate ca executate pe baza muncii prestate şi 2780 zile efectiv executate. În perioada 19.04.2014- 24.09.2018 a executat efectiv un număr de 1620 zile, a executat arest preventiv 1877 zile şi, în total 3929 zile câştigate şi executate”, se arată într-o decizie a Judecătoriei Bărila, consultată de HotNews.În 8 octombrie, instanța a respins solicitarea violatorului, dar apoi i-a acceptat-o, în noiembrie 2018.„În baza art. 100 Cod penal va dispune liberarea condiţionată a condamnatului din pedeapsa de 12 ani, 4 luni închisoare, 1055 zile aplicată prin sentinţa penală nr.77/2015 a Judecătoriei Sector 1 Bucureşi”, a decis instanța.Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au admis solicitarea procurorilor, astfel că bărbatul a primit mandat de arestare pentru 30 de zile. Bărbatul a fost prins, sâmbătă, în flagrant, în timp ce agresa fizic o femeie de 27 ani, obligând-o să întrețină raporturi sexuale, într-o clădire dezafectată, de pe un teren viran, din Sectorul 1 al Capitalei, transmite Mediafax. Asta după ce, cu câteva ore înainte, violase o altă tânără."În fapt, la data de 23.02.2019 in jurul orei 00.15 , Sectia 5 Poliție a fost sesizată de către o tânără de 34 ani, cu privire la faptul că in seara zilei de 22 februarie a.c., după ce ieșit de la metrou , a fost acostată de un bărbat, care sub amenințare cu un obiect tăietor - înțepător , a condus-o intr-o baracă de pe un teren viran, unde a fost agresată fizic si obligată să întrețină raporturi sexuale cu acesta", arată Poliția Capiatlei, într-un comunicat de presă.Surse judiciare au declarat că bărbatul fusese eliberat condiționat din închisoare în noiembrie 2008 și mai avea de executat un rest de pedeapsă de peste 1.000 de zile.Nu este pentru prima oară când bărbatul agresează femei la eliberarea din pușcărie. În aprilie 2014, el a fost arestat după ce a violat o femeie într-un parc din Buzău, la mai puţin de o lună după fusese eliberat condiţionat.