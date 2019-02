Fostul șef al DIICOT: OUG 7 trebuie abrogată total, e o intruziune fără precedent a Executivului în activitatea judecătorească / Șeful Parchetului Constanța: Este halucinant ce face Tudorel Toader

Fostul șef al DIICOT a declarat pentru HotNews.ro că de la întâlnirea de la Guvern cu premierul și cu ministrul Justiției au lipsit asociațiile reprezentative ale magistraților, pentru că cei care au fost acolo nu îi reprezintă pe aceștia."Sub nicio formă decizia ministrului nu este mulțumitoare. De la discuțiile de la Guvern au lipsit asociațiile reprezentative ale magistraților, pentru că cei care au fost acolo nu ne reprezintă, Asociația Procurorilor din România nu mai are reprezentativitate. Modul în care s-a desfășurat activitatea este un paradox, ei s-au dus acolo ca să negocieze ce? Noi nu am înțeles ce s-a întâmplat în această seară, nu am înțeles nici discursul ministrului, probabil că nu a vrut să se facă înțeles. Nu am înțeles nimic din ce a spus despre secția de anchetare a magistraților - cu legea penală mai favorabilă, de exemplu. Ne-a depășit și nu ar fi trebuit. De asemenea, nu s-a făcut nicio referire la articolul care modifică condiţiile de pensionare sau la cel privind buna reputație a magistraților. Asta devine abatere disciplinară. Noi trebuie să știm exact ce înseamnă litera legii și nu știm pentru că nu e definită sub nicio formă", a spus Horodniceanu.În opinia acestuia, singura soluție este abrogarea OUG 7, dar și a OUG 92 și 90 din 2018, care modifică Legile justiţiei și care operaţionalizează Secţia pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie."Multe din prevederile acestor trei ordonanțe reprezintă o intruziune a Excecutivului în activitatea judecătorească și este o intruziune fără precedent. Afectarea independenței justiției afectează independența întregii societăți și modul de accedera la justiție ar putea fi afectat în egală măsură", a adăugat fostul șef al DIICOT, care îi transmite ministrului Toader că "Justiția nu se negociază"."Este ceva halucinant ce am văzut. Ne aruncă praf în ochi cu salariile IT-iștilor. Foarte bine că le dă înapoi cum erau, dar noi nici nu am discutat despre așa ceva. (...) Faptul că se abrogă doar acel articol este insuficient. Discutăm și despre faptul că se introduce noua clauză de eliberare din funcție privind buna reputație, despre problema delegărilor, care blochează sistemul judiciar, și despre recomandările MCV. Noi suntem suficient de inteligenți să ne dăm seama că e doar praf în ochi aruncat de domnul ministru", a declarat pentru HotNews.ro prim-procurorul Parchetului Judecătoriei Constanța, Viorel Teliceanu.El a spus că la întâlnirea de la Guvern au participat exact oamenii de care magistrații s-au delimitat și care nu îi reprezintă, ci "se reprezintă doar pe ei"."Soluția este abrogarea în totalitate a OUG 7, cu excepția criteriilor de admitere la Institutul Național al Magistraturii (INM) și adoptarea unui memorandum cu un plan clar privind implementarea recomandărilor MCV. Strict prevederile din OUG 7 duc la politizarea Parchetului General, care se propagă de la vârf în teritoriu. Și abia acum vor apărea discuțiile dacă dosarele sunt politice sau nu. O altă problemă va fi crearea unui blocaj instituțional dacă se vor elimina delegările la vârful parchetelor. Este foarte probabil să nu fie numiți procurorii șefi în cele 45 de zile. De altfel, președintele Româbiei nici nu are un termen în care să numească conducerile acestor parchete. Teoretic, poate depăși cu mult 45 de zile și rămân instituții în blocaj. De exemplu, la DNA nu mai există nici procuror-șef, nici adjuncți. deci nu mai există conducere", a spus șeful Parchetului Constanța.Concluzia: protestele magistraților continuă.