Viorica Dăncilă: Nu renunțăm la OUG pe legile justiției

„Am văzut ieșiri în spațiul public care solicitau să renunțăm în totalitate. Am spus că dăm dovadă de flexibilitate, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm și la lucrurile bune”, a spus Dăncilă, într-o conferință de presă la Palatul Parlamentului.Viorica Dăncilă a susținut că a primit „foarte multe mesaje care susțin această ordonanță” și a citat „o asociație a procurorilor sau magistraților, nu am fost foarte atentă, care susține această ordonanță”. Este vorba deAsociația Procurorilor din România, condusă de Elena Iordache, lăudată public anul trecut de Tudorel Toader drept un „exemplu de om integru și profesionist (sursa, aici ).„Nu cred că modificarea o facem în stradă”, a continuat Dăncilă, care a precizat că are „deschidere la dialog” și va da „dovadă de flexibilitate dacă argumente temeinice justifică modificări pe care le cer o parte sau alta”.Ea susține însă că „părerile sunt împărțite” și chiar „contradictorii” și va lua „o decizie care să fie decizia corectă, nu decizia impusă de o parte sau cealaltă”.