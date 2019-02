Dragnea s-a întâlnit cu șeful Comisiei LIBE din Parlamentul European, care mâine o va audia pe Kovesi pentru postul de procuror european

Întâlnirea, care s-a încheiat la această oră, nu a fost anunțată.Întrevederea are loc în contextul în care fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi, care candidează pentru postul de procuror-șef european, va fi audiată marți în ședința Comisiilor LIBE și CONT din Parlamentul European.Președintele Comisiei LIBE, Claude Moraes, a transmis membrilor forului detalii despre audierea candidaților la șefia Parchetului European. Astfel, fiecare candidat va fi audiat 75 de minute, iar două tremi din timpul alocat va fi pentru întrebări și răspunsuri. Mesajul transmis de Claude Moraes, pe e-mail, membrilor Comisiei LIBE conține și scrisoarea președintelui Parlamentului European Antonio Tajani în care anunța că Laura Codruța Kovesi se află pe lista scurtă a celor trei procurori care candidează pentru funcția de procuror șef european.În scrisoarea din 4 februarie a lui Tajani, Kovesi figura pe primul loc în ordinea preferințelor pentru șefia Parchetului European, urmată de Jean-Francois Bohnert (Franţa) și Andres Ritter (Germania). Președintele Comisiei LIBE a atașat mesajului și scrisoarea grupului de selecție, plus CV-urile celor trei candidați și răspunsurile la trei întrebări adresate de grupul de selecție. „O listă de trei nume a fost trimisă Parlamentului European și Consiliului în baza evaluării făcute de grupul de selecție, în concordanță cu articolul 14 (3) din Regulamentul UE 2017/1939. Potrivit Regulamentului 2017/1939 Parlamentul European și Consiliul vor numi prin consens procurorul-șef european pentru un mandat de 7 ani care nu poate fi reînnoit. Consiliul (COREPER) a stabilit o listă preferențială de candidați pe 20 februarie 2019.Audierea celor trei candidați va avea loc în ședința Comisia LIBE cu participarea Comisiei CONT, marți, 26 februarie, între orele 15.30-19.15. Audierea fiecărui candidat va dura 75 de minute, începând cu declarația candidatului urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri a membrilor LIBE (două treimi din timpul alocat) și a membrilor CONT (o treime din timpul alocat). Grupurile politice pot distribui timpul alocat în aceste două intervale de timp (fiecare întrebare și răspuns va dura 3 minute: un minut pentru întrebare și două minute pentru răspuns).După audiere, coordonatorii LIBE vor avea o ședință pe 27 februarie pentru deliberările cu privire la candidați.După negocieri, un singur candidat va fi propus votului plenului Parlamentului European, care va lua decizia prin majoritate absolută. Procurorul Jean-François Bohnert, din Franţa, s-a clasat pe primul loc în urma votului reprezentanţilor permanenţi ai statelor în Consiliul Uniunii Europene privind desemnarea procurorului-şef european, au afirmat surse citate de site-ul de ştiri New Europe, fiind urmat de Laura Codruţa Kovesi, din România, şi de germanul Andres Ritter.