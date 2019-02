FOTO Românii din Luxemburg dau startul protestelor antiguvernamentale de duminică

Românii din Luxemburg au ieșit duminică să protesteze față de ultimele modificări din justiție. Aceștia au avut pancarte cu ”Stop Killing Romanian Justice”, ”Dragneo, la mulți ani cu executare!”, Justice, not corruption” și ”Convicts should be in prison, not governing Romania”.

Noi proteste sunt anunțate duminică seară în București, dar și în principalele orașe din țară.

Filosoful Mihai Şora a anunţat și el că va participa la manifestația de duminică seara, în Piaţa Victoriei, şi îndeamnă la o participare cât mai mare, după ce judecătorii și procuroii au protestat pentru independența justiției.

Magistrații au anunțat suspendarea activității în perioada următoare.