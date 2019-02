”Am simțit ura”, povestește filosoful Alain Finkielkraut, agresat de reprezentanții mișcării vestele galbene

L-am găsit pe filosoful francez Alain Finkielkraut acasă: un apartament aerisit, dar cu pereții ”căptușiți„ de cărți din podea până la tavan, într-un arondisment chic al Parisului. Cu toate acestea, filosoful nu se simte tocmai ”acasă”, după ce săptămâna trecută a fost atacat de protestatarii mișcării vestele galbene, unul dintre aceștia strigându-i ”Du-te înapoi în Tel Aviv!” și ”Rahat zionist!”.”Sunt acasă, dar nu și pentru acești oameni. Cei care au strigat<< Întoarce-te la Tel Aviv>> cred că Israelul este un pământ furat, deci, ceea ce vor ei să spună este că nu am ce căuta aici, nu am ce căuta acolo, nu am ce căuta pe pământ”, spune filosoful într-un interviu pentru the Observer “Am simțit ura, ostilitatea. Eram conștient de creșterea ostilității, dar (incidentul –n.red) a fost șocant. Nu mă tem, să nu exagerăm, nu intenționez să îmi schimb modul de viață, dar este îngrijorător. (...) Este evident că acum sunt părți din Franța unde nu pot să merg”, a mai spus filosoful.Franța s-a confruntat cu un val de antisemitism în ultima perioadă, în condițiile în care mormintele evreilor au fost vandalizate, iar simbolul nazist Swastika a apărut pe cutiile poștale pe care erau pictate chipurile unor supraviețuitori ai Holocaustului. În Paris a avut loc recent o demonstrație de condamnare a actelor antisemite la care au participat și foștii președinți ai Franței, Nicolas Sarkozy și Francois Hollande.