The Sun scrie despre cazul Țăndărei: Sute de vile construite de gangsteri cu bani din sclavia copiilor trimiși la cerșit în Marea Britanie

Potrivit anchetei The Sun , peste 300 de vile au fost ridicate în localitatea Țăndărei cu bani proveniți de la sute de copii trimiși la cerșit sau furat pe străzile din Marea Britanie, fiind vorba despre minori exploatați de bande de țigani. Jurnaliștii britanici scriu că fiecare copil poate câștiga astfel 100.000 de lire sterline în 12 luni, adică 24 de milioane de lire sterline pentru întreaga rețea, în timp ce actele lor sunt folosite pentru a obține beneficii sociale din taxele plătite de contribuabilii britanici.În 2010, coșmarul copiilor exploatați de gangsteri părea să ia sfârșit ca urmare a unei operațiuni în care au fost implicați 300 de polițiști din Scotland Yard, din România și Europol, operațiune care a dus la arestarea a 26 de lideri ai rețelei. Membrii bandei, care aveau porecle cum ar fi „milionarul”, „aghiotantul”, „regele țiganilor” și „generalul”, au fost reținuți și le-au fost confiscate bunurile, inclusiv șase case și 13 mașini scumpe și, pentru un timp, se părea că activitățile lor urmau să ia sfârșit.Jurnaliștii relatează că, în pofida dovezilor, săptămâna trecută, cazul împotriva lor a fost închis, printre șoapte de corupție și de intimidare – și 181 de copii traficați sunt în continuare dispăruți.Poliţistul englez Bernie Gravett, care a condus ancheta din Marea Britanie şi România, între timp pensionat, a declarat pentru Sun Online că este „devastat” de această mișcare, spunând că echipa lui a avut „dovezi solide”.Procesul în care au fost judecate 25 de persoane, majoritatea din Țăndărei, județul Ialomița, s-a încheiat, după aproape 9 ani, în acest dosar intervenind prescrierea faptelor în urma schimbării încadrării juridice, relatează Mediafax.Ancheta a fost dispusă după ce 160 de copii romi au fost găsiți la cerșit în Anglia. Procesul judecat la Tribunalul Harghita s-a încheiat prin decizia din 12 februarie, după aproape nouă ani și zeci de termene. Magistrații au admis schimbarea încadrării juridice a faptelor din „constituire a unui grup de criminalitate organizată”, faptă prevăzută de Legea nr. 39/2003, privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, în „constituirea unui grup infracțional organizat”, faptă prevăzută de art. 367 din Codul Penal.Dacă în primul caz fapta se pedepsește cu închisoare de la 5 la 20 de ani, în cazul al doilea pedepsa este cuprinsă între 1 și 5 ani. Cele 25 de persoane au fost acuzate de trafic de minori, spălare de bani și constituire a unui grup de criminalitate organizată, iar unii dintre ei și pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În plus, instanța a dispus ridicarea sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor inculpaţilor.Doar la Tribunalul Harghita, dosarul cunoscut opiniei publice sub numele "Europa" a avut 53 de termene, după ce a ajuns aici, în februarie 2013. Cazul a făcut mare vâlvă în 2010, când peste 160 de copii de etnie romă duşi la cerşit în Marea Britanie au fost identificaţi de autorităţile judiciare române şi britanice, care au semnat un acord pentru constituirea unei echipe comune de investigaţii pentru capturarea traficanţilor, această acţiune derulându-se la Ţăndărei, în Ialomița. În cadrul operaţiunii numită "Europa" au fost efectuate zeci de percheziţii domiciliare, la care au participat şi ofiţeri din cadrul Metropolitan Police şi specialişti Europol.Potrivit anchetatorilor, membrii grupării infracţionale organizate recrutau minori de etnie romă, pe care îi treceau fraudulos frontiera spre Marea Britanie, unde îi exploatau, obligându-i să cerşească sau să comită infracţiuni stradale. Racolarea minorilor se realiza din mediul comunităţilor rome sărace, membrii grupării ocupându-se de cazarea şi transportul acestora, procurarea documentelor de călătorie şi a banilor necesari, precum şi de organizarea şi supravegherea activităţii infracţionale din Marea Britanie şi gestionarea sumelor de bani obţinute din exploatarea victimelor. Au fost identificate, în 2010, peste 168 de victime minore, cu vârste cuprinse între 7 şi 15 ani.Procurorii DIICOT au colaborat în această cauză, la acea vreme, cu autorităţile judiciare britanice, fiind organizate mai multe întâlniri de lucru, sub coordonarea Eurojust. În anul 2008, în cadrul operaţiunii "Europa", având în vedere complexitatea cauzei, a fost semnat un acord între autorităţile judiciare române şi cele britanice, pentru constituirea unei echipe comune de investigaţie.