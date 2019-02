Corina Crețu, despre condiționarea alocării banilor europeni de respectarea statului de drept: Uniunea Europeană nu poate fi văzută ca un bancomat

Parlamentul European a aprobat o propunere care leagă acordarea de fonduri europene de standardele statului de drept. Întrebată, în interviul pentru Euronews cum se poate aplica în viitor şi dacă există riscul în final ca oamenii să fie privaţi de fonduri europene din cauza greşelilor politicienilor, Corina Crețu a spus că nu înțelege de ce unele state consideră că acestă propunere este împotriva lor."Sincer, nu înţeleg de ce unele state membre consideră că această propunere este împotriva lor. Pentru că toţi măcar pretindem că avem toleranţă zero pentru fraudă şi corupţie, iar această propunere este pentru protecţia banilor contribuabililor europeni. De exemplu, când OLAF are un caz, noi suspendăm imediat fondurile până la soluţionarea respectivului caz. Când mă pun în pielea contribuabililor, înţeleg că Uniunea Europeană nu poate fi văzută ca un bancomat. Este vorba despre solidaritate comună şi trebuie să fim împreună și la bine şi la rău", a declarat Corina Crețu.În acelaşi context, Corina Crețu a apreciat drept ''un pas înainte'' înființarea Biroului Procurorului Public European (EPPO), instituție la conducerea căreia candidează și fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi.Crețu a spus că înființarea acestei instituții ''marchează începutul unei noi etape în lupta împotriva fraudei''.În interviul acordat Euronews , Corina Crețu a mai spus că Uniunea Europeană şi statele membre au devenit mai egoiste ca niciodată şi că "trebuie să revenim la solidaritate".Întrebată dacă după patru ani, de când este comisar european pentru politică regională, a reuşit că reducă decalajul dintre Est şi Vest, dintre regiunile sărace şi cele bogate, Corina Creţu a spus că ''suntem după o criză, avem un studiu care arată că multe regiuni au reuşit foarte bine să revină la creşterea economică, iar ocuparea forţei de muncă şi alte ţări se află încă în stadiul anterior crizei''.Potrivit Corinei Crețu, ne aflăm în al nouălea an la rând de creştere economică, dar există şi noi provocări, precum migraţia sau terorismul, lucruri de care trebuie să se ţină cont.Întrebată care este predicţia sa privind evoluția Uniunii Europene după alegerile europarlamentare, comisarul european a spus că ''este evident că ne aflăm într-o etapă în care valurile populiste şi anti-europene cresc'', amintind că Direcţia Generală pentru Politică Regională şi Urbană din cadrul Comisiei Europene a publicat recent un studiu pe acest subiect, ''The Geography of EU Discontent'' ("Geografia nemulţumirii din UE"), care ''arată că votul anti-UE este motivat în special de o combinaţie de factori, respectiv declinul industrial şi economic pe termen lung, nivelul redus al educaţiei, ceea ce este esenţial, şi lipsa de oportunităţi de locuri de muncă''.''În opinia mea, aceste alegeri vor fi cel mai mare test după mulţi ani. Nu este vorba despre ideologii politice, ci despre pro-europeni şi anti-europeni'', a spus Corina Creţu.De asemenea, ea a avertizat că Uniunea Europeană şi statele membre au devenit mai egoiste ca niciodată.''Aşadar, cred cu adevărat că este datoria noastră să apărăm acest proiect european care este unic pe planeta noastră şi trebuie să explicăm că nu a fost mereu la fel. Mai ales tinerei generaţii. Pentru că este vorba despre viitorul lor. Aş dori să văd mai mulţi tineri apărând proiectul european. Solidaritatea apare în toate documentele europene. În practică însă, îmi pare rău s-o spun, Uniunea Europeană şi statele membre au devenit mai egoiste ca niciodată, deci chiar cred că trebuie să revenim la solidaritate şi să înţelegem că numai împreună putem reuşi, sau împreună ne vom duce jos şi eşua'', a adăugat comisarul european.