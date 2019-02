Kelemen Hunor critică modificarea legilor justiției: Înțeleg procurorii și judecătorii care au ieșit în stradă. Nu e bine ce s-a întâmplat

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, că magistrații care critică ordonanța de urgență ce modifică legile justiției au dreptate, acesta criticând guvernul pentru conținutul actului normativ și pentru renunțarea la principiul separării carierei pentru judecători și procurori.







Întrebat de jurnaliști, înaintea Congresului UDMR de la Cluj-Napoca, cum comentează protestele magistraților, Kelemen Hunor a spus că îi înțelege pe procurorii și judecătorii care au ieșit să protesteze, pentru că nu este bine ce s-a întâmplat.







”Nu despre proteste, dar am o problemă cu OUG nr. 7 și au dreptate cei care o critică. În 2017 și 2018, eu personal și UDMR am susținut separarea carierilor procurorilor de judecători și cred că am făcut un lucru bun, corect. Am susținut că în interiorul CSM, secția de procurori să se ocupe de procurori, cea de judecători de judecători și de cariera celor două categorii din magistratură. Acum să vii și să spui că trebuie iar inversat, eu nu văd raționamentul. Este o greșeală să schimbi regula după un an, nu cred că Guvernul a propus un lucru bun cu această ordonanță. Îi înțeleg pe procurorii și pe judecătorii care au ieșit azi (vineri – n.r.) să protesteze, pentru că nu este bine ce s-a întâmplat”, a spus Kelemen, citat de Mediafax.







Acesta a subliniat că nu știe de ce a fost această grabă și de ce au schimbat optica, Ministrul Justiției sau altcineva, fiindcă el era convins că ceea ce s-a făcut cu separarea carierelor era în regulă și ar fi trebuit să rămână așa. ”Nu poți schimba fără nicio explicație ceea ce anul trecut am votat despre cariera procurorilor și judecătorilor”, a menționat președintele UDMR.