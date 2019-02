VIDEO Comisia Europeană reacționează la plângerea penală vizându-i pe Frans Timmermans și Vera Jourova: Reamintim autorităților române că oficialii Comisiei sunt sub jurisdicția Curții de Justiție a UE

Comisia Europeană reacționează la plângerea penală depusă pe numele prim-vicepreședintelui Comisiei Europene Frans Timmermans și a comisarului Vera Jourova și reamintesc autorităților române că oficialii Comisiei sunt sub jurisdicția Curții de Justiție a Uniunii Europene, iar instanțele naționale nu au nicio jurisdicție în acest caz.





”Am înțeles din presă că autoritățile române au lansat o investigație penală. Desigur, nu comentăm, dar am dori să le reamintim autorităților române că toți oficialii Comisiei Europene sunt sub jurisdicția Curții de Justiție a Uniunii Europene, autoritățile naționale nu au nicio jurisdicție în acest caz. Toți oficialii europeni sunt sub protocolul privind imunitățile și privilegiile, atașat Tratatului Uniunii Europene, semnat de toate statele membre, inclusiv de România. Dați-mi voie să vă reamintesc că ne-am exprimat ieri o mare îngrijorare legată de statul de drept din România”, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Schinas.





Luju.ro a publicat miercuri în deschidere un articol cu titlul „Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție a format dosarul penal 295/P/2019, în care Frans Timmermans și Augustin Lazăr trebuie sa dea cu subsemnatul”, alături de facsimilul răspunsului semnat de procuror șef adjunct Adina Florea.