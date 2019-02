Tudorel Toader a anunțat "măsura importantă pentru statul de drept": Declanșează procedura de numire a unui nou procuror general

În plin scandal în justiție, generat de contestata Ordonanță de Urgență privind noile modificări aduse legilor justiției, Tudorel Toader a mers în această dimineață la Parchetul General, spunând că s-a întâlnit cu preşedintele Asociaţiei Procurorilor din România, Elena Iordache, şi cu Bogdan Licu, adjunct al procurorului general al României. El spunea la sosirea la Parchet că va anunța o măsură importantă pentru statul de drept.





La ieșirea de la Parchetul General, Tudorel Toader a anunțat că va declanșa procedura de numire a noului procuror general.





"Voi declanșa procedura de numire a procurorului general. La finalul lunii aprilie expiră mandatul procurorului general Augustin Lazăr și în felul acesta până la expirarea mandatului vom avea un nou procuror general", a declarat Tudorel Toader.





Întrebat de jurnaliști dacă are un favorit pentru postul ocupat acum de Augustin Lazăr, ministrul Justiției a replicat: "Credeți că pot avea un favorit dinainte? Nici nu am declanșat procedura. Vedem cine se înscrie".





La întâlnirea pe care a avut-o la Parchetul General nu a luat parte și procurorul general Augustin Lazăr. Întrebat despre motivele pentru care nu s-a întâlnit și cu Lazăr, Toader a răspuns evaziv: "Am venit aici cu niște obiective pe care mi le-am îndeplinit. Doamna Iordache, cu care m-am întâlnit, este preşedintele Asociaţiei Procurorilor. Am servit o cafea și am discutat despre activitatea procurorilor".

Tudorel Toader a anunţat în 24 octombrie declanşarea procedurii de revocare din funcţie a procurorului general Augustin Lazăr.





Ministrul Justiţiei a enumerat atunci "20 de puncte" privind activitatea procurorului general, între care probleme grave de comportament şi comunicare publică, probleme grave de management, lipsa organizării eficiente şi a asumării responsabilităţii, discursuri eminamente politice şi acuzaţii la adresa autorităţilor statului, contestarea deciziilor Curţii Constituţionale, modul de desfăşurare a anchetei privind intervenţia jandarmilor la protestul din 10 august.

În 27 decembrie, Toader i-a trimis președintelui Klaus Iohannis documentele pentru a finaliza procedura de revocare a lui Augustin Lazăr de la Parchetul General.

Președintele Klaus Iohannis spunea că propunerea ministrului Justiției de revocare din funcție a procurorului general Augustin Lazăr este o eroare și a lăudat de mai multe ori prestația acestuia. "Despre activitatea domnului procuror general am mai spus - este un procuror general care își face treaba foarte bine, iar această propunere de revocare mi s-a părut și mi se pare în continuare o eroare. Așadar, puteți trage singuri concluziile la ce va urma în această chestiune”, declara președintele.





Ulterior, Lazăr a contestat în instanță demersul ministrului Justiției de declanșare a procedurii de revocare a sa din funcție.

Anunțul ministrului Justiției vine în contextul noului scandal din justiție generat de Ordonanța de Urgență adoptată marți de Guvern și criticată dur inclusiv de procurorul general Augustin Lazăr. Ordonanța sporește puterea controversatei secții de anchetare a magistraților, o scoate de sub autoritatea procurorului general și îi dă competența de retragere a căilor de atac în cauzele de competența sa, inclusiv pentru cele aflate pe "rolul instanțelor sau soluționate definitiv anterior operaționalizării” secției.